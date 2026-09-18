Fecha de la Feria de la Cecina 2026, habrá tacos, música, lucha libre y más

México destaca por su gastronomía y la cecina es uno de los alimentos favoritos para muchos y para que disfrutes de unos buenos tacos se llevará a cabo la Feria de la Cecina y Tianguis Grande, un evento imperdible para acudir en familia.

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¿Cuándo y dónde será la Feria de la Cecina 2026?

Este evento gastronómico y musical se llevará a cabo del 21 al 31 de octubre en Yecapixtla, Morelos específicamente en la Monumental Plaza de Toros, el Megadomo y el Teatro del Pueblo.

La cecina es el principal referente culinario de este evento, su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado.

¿Qué habrá en la feria?

Habrá una gran variedad de actividades para que disfrutes en familia, entre las que se encuentran:

Megadom

23 de octubre: Moy Bobadilla

24 de octubre: Espinoza Paz

25 de octubre: Duelo de acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León, El Poder del Norte, Vagón Chicano y Cómplices de Nuevo León

29 de octubre: Grupo Firme

30 de octubre: Evento sonidero con Sonido Pirata, Sonido Famoso y Sonido Yambao

Monumental Plaza de Toros

22 de octubre: Jaripeo con Los Destructores de Memo Ocampo y La Bucanera

24 de octubre: La Guelaguetza y Mariachi del Divo de Juárez

25 de octubre: Lucha Libre AAA y cabalgata

26 de octubre: Huviky Rachel, La Única de Guerrero y Los Apodados

Teatro del Pueblo

22 de octubre: Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino

23 de octubre: Compañía de Danza, Alejandro Alonso, Danza Contemporánea, Cecy Garza, Nancy Show y Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar

24 de octubre: Los Kayas y Guayacán

25 de octubre: Bailando por el Mundo, Eli Botello, Casa de Cultura, Grupo C2K y El Mexicano Caballo Blanco

26 de octubre: Efrén David y Factor Candela

27 de octubre: Parranda Vallenata, Venado Azul, Grupo Mojado y Puro Nivel

28 de octubre: Los Mateos y Pelillos de Culiacán

29 de octubre: Performance y encuentro de mariachis

30 de octubre: Atake Klandestino y La Santa Sede

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