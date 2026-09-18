Fecha de la Feria de la Cecina 2026, habrá tacos, música, lucha libre y más

México destaca por su gastronomía y la cecina es uno de los alimentos favoritos para muchos y para que disfrutes de unos buenos tacos se llevará a cabo la Feria de la Cecina y Tianguis Grande, un evento imperdible para acudir en familia.
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¿Cuándo y dónde será la Feria de la Cecina 2026?
Este evento gastronómico y musical se llevará a cabo del 21 al 31 de octubre en Yecapixtla, Morelos específicamente en la Monumental Plaza de Toros, el Megadomo y el Teatro del Pueblo.
La cecina es el principal referente culinario de este evento, su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado.
¿Qué habrá en la feria?
Habrá una gran variedad de actividades para que disfrutes en familia, entre las que se encuentran:
Megadom
- 23 de octubre: Moy Bobadilla
- 24 de octubre: Espinoza Paz
- 25 de octubre: Duelo de acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León, El Poder del Norte, Vagón Chicano y Cómplices de Nuevo León
- 29 de octubre: Grupo Firme
- 30 de octubre: Evento sonidero con Sonido Pirata, Sonido Famoso y Sonido Yambao
Monumental Plaza de Toros
- 22 de octubre: Jaripeo con Los Destructores de Memo Ocampo y La Bucanera
- 24 de octubre: La Guelaguetza y Mariachi del Divo de Juárez
- 25 de octubre: Lucha Libre AAA y cabalgata
- 26 de octubre: Huviky Rachel, La Única de Guerrero y Los Apodados
Teatro del Pueblo
- 22 de octubre: Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino
- 23 de octubre: Compañía de Danza, Alejandro Alonso, Danza Contemporánea, Cecy Garza, Nancy Show y Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar
- 24 de octubre: Los Kayas y Guayacán
- 25 de octubre: Bailando por el Mundo, Eli Botello, Casa de Cultura, Grupo C2K y El Mexicano Caballo Blanco
- 26 de octubre: Efrén David y Factor Candela
- 27 de octubre: Parranda Vallenata, Venado Azul, Grupo Mojado y Puro Nivel
- 28 de octubre: Los Mateos y Pelillos de Culiacán
- 29 de octubre: Performance y encuentro de mariachis
- 30 de octubre: Atake Klandestino y La Santa Sede
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