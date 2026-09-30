La deuda que podría provocar la pérdida de la licencia de conducir en Puebla: así es la iniciativa

Una nueva iniciativa legislativa plantea que la licencia de conducir deje de ser un trámite garantizado para quienes acumulan adeudos de pensión alimenticia. La propuesta, presentada ante el Congreso del Estado de Puebla, busca vincular el cumplimiento de esta obligación económica con la posibilidad de conducir un vehículo. Se trata de una medida que, de aprobarse, modificaría dos leyes estatales y ampliaría los criterios con los que se calculan los descuentos que reciben quienes dependen de una pensión alimenticia.

La iniciativa fue presentada por la diputada Xel Arianna Hernández García, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla, y El objetivo declarado es reducir la violencia económica que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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¿Qué propone la iniciativa sobre la licencia de conducir en Puebla?

El planteamiento central establece que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) podrían quedar sin licencia de conducir vigente ni permisos de movilidad mientras no regularicen su situación. La medida busca convertir el incumplimiento de la pensión alimenticia en un obstáculo directo para circular al volante, algo que hasta ahora no contemplaba la legislación estatal.

La reforma al artículo 503 del Código Civil también amplía la base sobre la que se calculan los descuentos que recibe la persona acreedora. La iniciativa plantea que dichos descuentos se apliquen sobre “la totalidad de los ingresos del deudor alimentario”, lo que incluiría tanto percepciones ordinarias como extraordinarias.

Entre los ingresos extraordinarios que la propuesta busca incorporar al cálculo se mencionan el aguinaldo, las primas, los bonos, las comisiones, las compensaciones, las gratificaciones y la participación en utilidades. Actualmente, buena parte de estos conceptos queda fuera del esquema de descuento, lo que -según el planteamiento- reduce el monto real que reciben quienes dependen de la pensión.

Quienes figuren en el registro de deudores alimentarios no podrán obtener la licencia de conducir en Puebla. (Chris Ryan/Getty Images)

La autora de la iniciativa enmarca la propuesta como una herramienta para atender lo que describe como violencia económica, un fenómeno que, señala el documento, golpea de forma desigual a mujeres, niñas, niños y adolescentes si el pago de la manutención se retrasa o se evade.

¿En qué etapa está el proceso legislativo en Puebla?

Por ahora, la iniciativa se encuentra en la etapa de presentación ante el pleno del Congreso de Puebla, de acuerdo con el boletín oficial consultado. Esto significa que el documento todavía no fue turnado a votación final ni cuenta con dictamen de comisiones, por lo que su contenido puede ajustarse durante el análisis legislativo.

El siguiente paso habitual en este tipo de procesos es el turno a comisiones correspondientes, donde se revisa la viabilidad jurídica de la reforma y se pueden incorporar modificaciones antes de que el proyecto regrese al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación.

Quienes tengan adeudos de pensión alimenticia o formen parte de un proceso relacionado con el REDAM en Puebla pueden dar seguimiento al avance de esta iniciativa a través de los canales oficiales del Congreso estatal, ya que cualquier reforma aprobada modificaría de forma directa los requisitos para conservar la licencia de conducir.

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