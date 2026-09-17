Síntomas y cómo protegerse de la mortal ameba comecerebros que se detectó en Mérida

La ameba comecerebros vive en la tierra y el agua dulce y tibia de los lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo y recientemente se detectó en Mérida y aquí te decimos cuáles son los síntomas y como puedes protegerte.

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Síntomas de la ameba come cerebros

La Naegleria fowleri es capaz de causar una infección del cerebro rara y casi siempre es mortal llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), algunos de los primeros síntomas son:

Dolor de cabeza

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Posteriormente la meningoencefalitis amebiana primaria evoluciona con rapidez y pueden aparecer:

Rigidez en el cuello

Confusión

Falta de atención a las personas y al entorno

Convulsiones

Alucinaciones

Coma

Es importante señalar que los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana por lo regular aparecen 5 días después de que una persona ha estado expuesta a la ameba, pero pueden presentarse entre 1 y 12 días tras el contagio.

¿Cómo protegerse de la ameba comecerebros?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones por la ameba comecerebros ocurren luego de que las personas naden o buceen en un lago, río o cuerpo de agua dulce en el verano. La infección no se puede adquirir si traga agua que contenga la ameba ni se contagia de persona a persona.

Para protegerse se recomienda:

Tapar la nariz o usar pinzas si va a saltar o bucear en agua dulce

Mantener la cabeza fuera del agua en las aguas termales

No sumergirse en aguas poco profundas porque es probable que la ameba viva ahí

Usar agua destilada o agua de la llave hervida para irrigarse o limpiarse los senos paranasales

Las autoridades señalan que en algunos casos han ocurrido infecciones cuando las personas usan agua de la llave para lavarse la nariz y en casos muy extraños se ha encontrado la ameba en albercas pero es muy poco probable.

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