Síntomas y cómo protegerse de la mortal ameba comecerebros que se detectó en Mérida

La ameba comecerebros vive en la tierra y el agua dulce y tibia de los lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo y recientemente se detectó en Mérida y aquí te decimos cuáles son los síntomas y como puedes protegerte.
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Síntomas de la ameba come cerebros
La Naegleria fowleri es capaz de causar una infección del cerebro rara y casi siempre es mortal llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), algunos de los primeros síntomas son:
- Dolor de cabeza
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos
Posteriormente la meningoencefalitis amebiana primaria evoluciona con rapidez y pueden aparecer:
- Rigidez en el cuello
- Confusión
- Falta de atención a las personas y al entorno
- Convulsiones
- Alucinaciones
- Coma
Es importante señalar que los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana por lo regular aparecen 5 días después de que una persona ha estado expuesta a la ameba, pero pueden presentarse entre 1 y 12 días tras el contagio.
¿Cómo protegerse de la ameba comecerebros?
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones por la ameba comecerebros ocurren luego de que las personas naden o buceen en un lago, río o cuerpo de agua dulce en el verano. La infección no se puede adquirir si traga agua que contenga la ameba ni se contagia de persona a persona.
Para protegerse se recomienda:
- Tapar la nariz o usar pinzas si va a saltar o bucear en agua dulce
- Mantener la cabeza fuera del agua en las aguas termales
- No sumergirse en aguas poco profundas porque es probable que la ameba viva ahí
- Usar agua destilada o agua de la llave hervida para irrigarse o limpiarse los senos paranasales
Las autoridades señalan que en algunos casos han ocurrido infecciones cuando las personas usan agua de la llave para lavarse la nariz y en casos muy extraños se ha encontrado la ameba en albercas pero es muy poco probable.
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