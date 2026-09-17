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Síntomas y cómo protegerse de la mortal ameba comecerebros que se detectó en Mérida

La infección por la ameba comecerebros provoca síntomas graves y en Mérida se encendieron las alertas por la muerte de una persona.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La ameba comecerebros vive en la tierra y el agua dulce y tibia de los lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo y recientemente se detectó en Mérida y aquí te decimos cuáles son los síntomas y como puedes protegerte.

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Síntomas de la ameba come cerebros

La Naegleria fowleri es capaz de causar una infección del cerebro rara y casi siempre es mortal llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), algunos de los primeros síntomas son:

  • Dolor de cabeza
  • Fiebre
  • Náuseas
  • Vómitos

Posteriormente la meningoencefalitis amebiana primaria evoluciona con rapidez y pueden aparecer:

  • Rigidez en el cuello
  • Confusión
  • Falta de atención a las personas y al entorno
  • Convulsiones
  • Alucinaciones
  • Coma

Es importante señalar que los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana por lo regular aparecen 5 días después de que una persona ha estado expuesta a la ameba, pero pueden presentarse entre 1 y 12 días tras el contagio.

¿Cómo protegerse de la ameba comecerebros?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones por la ameba comecerebros ocurren luego de que las personas naden o buceen en un lago, río o cuerpo de agua dulce en el verano. La infección no se puede adquirir si traga agua que contenga la ameba ni se contagia de persona a persona.

Para protegerse se recomienda:

  • Tapar la nariz o usar pinzas si va a saltar o bucear en agua dulce
  • Mantener la cabeza fuera del agua en las aguas termales
  • No sumergirse en aguas poco profundas porque es probable que la ameba viva ahí
  • Usar agua destilada o agua de la llave hervida para irrigarse o limpiarse los senos paranasales

Las autoridades señalan que en algunos casos han ocurrido infecciones cuando las personas usan agua de la llave para lavarse la nariz y en casos muy extraños se ha encontrado la ameba en albercas pero es muy poco probable.

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