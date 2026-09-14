Documentos para tramitar tu INE si cumples 18 años en 2027 y participar en las elecciones

¿Estás por cumplir 18 años de edad en 2027? Esta edad llega con muchas responsabilidades, entre ellas tramitar tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual no sólo sirve de identificación, sino también como el documento necesario para votar en las próximas elecciones.

Si la mayoría de edad llega a tu vida entre el 1º de septiembre de 2026 y el 6 de junio del próximo año, entonces presta atención porque esto es lo que debes de saber para tramitar tu credencial en tiempo y forma.

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Documentos para tramitar tu INE

Para tramitar tu identificación oficial es necesario que tengas estos documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación con fotografía oficial

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Paso a paso para tramitar tu credencial del INE

Una vez que tengas los requisitos y cumplas con tener 18 años entre las fechas establecidas, es importante que sigas estos pasos para poder tramitar tu INE:

Haz una cita a través de la página del INE

Acude a tu módulo elegido en la fecha y horario que mejor se acople a tu tiempo

en la fecha y horario que mejor se acople a tu tiempo Ahí te tomarán todos tus datos y comprobarán tu información

Una vez que concluyas con estos pasos, te darán una fecha para que vayas a recoger tu credencial.

Fecha límite para tramitar tu INE antes de las Elecciones 2027

Debido a que el próximo año habrá elecciones en México, es importante que sepas que la fecha límite para tramitar o renovar tu INE será el lunes 25 de enero de 2027, después de esta fecha ya no podrás realizar el proceso y te tendrás que esperar a que concluyan los comicios.

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