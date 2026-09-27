Consulado de EUA en Nogales, Sonora, abre vacante con salario de 35 mil pesos; estos son los requisitos

¿Sigues en busca de trabajo? El Consultado de Estados Unidos (EUA) en Nogales, Sonora, abrió una vacante para ser asistente de la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional del Puesto (Posho, por sus siglas en inglés) y tiene un salario de más de 35 mil pesos mensuales.
De acuerdo a la convocatoria, el salario es de 426 mil 490.84 pesos por año, es decir, 35 mil 540.90 pesos mensuales (aunque el pago es quincenal). Además también ofrecen aguinaldo, días festivos en EUA y México, prima vacacionales, así como 17 días de vacaciones.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Requisitos para aplicar a la vacante del consultado de EUA en Sonora
Si tú tienes interés en esta oportunidad laboral, estos son los requisitos que debes de cumplir:
- Dos años de estudios universitarios (es decir, 50% de créditos académicos) o certificado universitario
- Certificado de seguridad dentro del sistema
- Tres años de experiencia en el sector de mantenimiento o la construcción
- Dominio fluido en inglés y español (pueden ser certificados o pruebas dentro del sistema)
- Conocimiento de la paquetería Microsoft Office
- Licencia de conducir
¿Cómo aplicar a la vacante del Consulado de EUA en Nogales, Sonora?
Ahora que conoces los requisitos, te contamos los pasos que debes de seguir para aplicar a la vacante:
- Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o regístrate por primera vez
- Busca el empleo que te interesa y llena toda la información que te solicita, eso podría incluir subir documentos (de preferencia en formato PDF)
- Realiza tu prueba de seguridad
- Puedes editar tu solicitud siempre y cuando no pase la fecha límite para aplicar, la cual, en este caso, es el viernes 9 de octubre a las 22:00 horas (tiempo local)
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.