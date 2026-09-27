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/México/Nota

Consulado de EUA en Nogales, Sonora, abre vacante con salario de 35 mil pesos; estos son los requisitos

La oportunidad laboral es para ser asistente de la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional del Puesto (Posho); te contamos todos los requisitos para aplicar

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Sigues en busca de trabajo? El Consultado de Estados Unidos (EUA) en Nogales, Sonora, abrió una vacante para ser asistente de la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional del Puesto (Posho, por sus siglas en inglés) y tiene un salario de más de 35 mil pesos mensuales.

De acuerdo a la convocatoria, el salario es de 426 mil 490.84 pesos por año, es decir, 35 mil 540.90 pesos mensuales (aunque el pago es quincenal). Además también ofrecen aguinaldo, días festivos en EUA y México, prima vacacionales, así como 17 días de vacaciones.

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Requisitos para aplicar a la vacante del consultado de EUA en Sonora

Si tú tienes interés en esta oportunidad laboral, estos son los requisitos que debes de cumplir:

  • Dos años de estudios universitarios (es decir, 50% de créditos académicos) o certificado universitario
  • Certificado de seguridad dentro del sistema
  • Tres años de experiencia en el sector de mantenimiento o la construcción
  • Dominio fluido en inglés y español (pueden ser certificados o pruebas dentro del sistema)
  • Conocimiento de la paquetería Microsoft Office
  • Licencia de conducir

¿Cómo aplicar a la vacante del Consulado de EUA en Nogales, Sonora?

Ahora que conoces los requisitos, te contamos los pasos que debes de seguir para aplicar a la vacante:

  • Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o regístrate por primera vez
  • Busca el empleo que te interesa y llena toda la información que te solicita, eso podría incluir subir documentos (de preferencia en formato PDF)
  • Realiza tu prueba de seguridad
  • Puedes editar tu solicitud siempre y cuando no pase la fecha límite para aplicar, la cual, en este caso, es el viernes 9 de octubre a las 22:00 horas (tiempo local)

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