Abren vacantes en Torreón, Coahuila, con salarios de hasta 35 mil pesos; estos son los puestos y requisitos

¿Vives en Coahuila y estás en busca de empleo? Entonces prepara tu solicitud porque el municipio de Torreón ofertará más de 500 vacantes con salarios que llegan hasta los 35 mil pesos.

Las autoridades municipales informaron que la Feria de Empleo Municipal 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 1º de octubre, en un horario de 09:00 a 14:00 horas (tiempo local), en el Museo Arocena.

Ahí participarán más de 25 empresas, quien buscan a personas de todos los perfiles y con distintos niveles de escolaridad; sin embargo, también darán platicas y herramientas para que apuntes a ese puestos que te roba el sueño.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué vacantes estarán disponibles en Torreón, Coahuila, durante la Feria de Empleo Municipal?

En detalle, las vacantes se distribuyen de la siguiente manera:

208 espacios para aquellos que cuentan con estudios de primaria o secundaria

para aquellos que cuentan con estudios de 185 para personas con estudios de nivel medio superior

119 vacantes para personas con estudios de licenciatura

Los puestos abarcan desde personal de limpieza, cajeros, meseros, choferes, mecánicos, ayudantes de oficina, ingenieros, enfermeros, médicos y más. Es por lo anterior que los salarios van desde los 10 mil hasta los 35 mil pesos.

Requisitos para las vacantes en Torreón, Coahuila

Las autoridades no dieron requisitos específicos, debido a que casa puesto tiene sus propias características; sin embargo, aquí en adn Noticias te damos algunas recomendaciones que pueden servirte si vas al evento:

Actualiza e imprime tu currículum : esto hará que hagas el primer acercamiento con la empresa de tu interés y posiblemente puedas salir del lugar con nuevo trabajo

: esto hará que hagas el primer acercamiento con la empresa de tu interés y posiblemente puedas salir del lugar con nuevo trabajo Llega temprano para que conozcas toda la oferta

para que conozcas toda la oferta Haz contactos

Toma nota de todas las recomendaciones y requisitos para mejorar tu perfil profesional

Después del evento, puedes darle seguimiento a los puestos porque, quizá, puedes mejorar tu solicitud y posteriormente integrarte a esa empresa de tus sueños.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.