INE abrió vacantes en Álvaro Obregón, CDMX, con salarios de 27 mil pesos; estos son los requisitos

¿En busca de empleo? Quizá esto te interese y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó una vacante con salario de más de 27 mil pesos en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

La oportunidad laboral es para el puesto de Asistente Administrativa en la Dirección Ejecutiva de Administración, la cual se ubica en Periférico Sur 4121, en la colonia Jardines de Pedregal.

De acuerdo a la convocatoria oficial, este puesto tiene un salario bruto de 33 mil 86 pesos, es decir, una percepción neta de 27 mil 457 pesos descontando los impuestos.

Bolsa de trabajo del INE INE abrió una vacante y busca asistente administrativo

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en CDMX

Si te interesa este puesto en el INE, toma en cuenta que entre las funciones está gestionar documentos, conocer los procesos de transparencia, ser soporte logístico y operativo, control de mensajería y apoyo institucional.

En caso de que estés dispuesto a cumplir con lo anterior, los requisitos para aplicar son:

Certificado de bachillerato

De tres a seis años de experiencia como asistente administrativo

como asistente administrativo Conocimiento en Office, ambiente web y equipo de oficina

Contar con credencial para votar vigente y estar inscrito en el Registro Federal de Electores

y estar inscrito en el Registro Federal de Electores No ser militante ni haber sido líder de algún partido político

Documentos y paso a paso para aplicar a la vacante del INE

Finalmente, estos son los documentos (original y copia) que debes de presentar en físico para aplicar a la vacante:

Currículum vitae con el formato del INE

con el formato del INE Comprobante de estudios

CURP

Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT

ante el SAT Acta de Nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Carta declaratoria de decir la verdad

Todo estos documentos los deberás presentar desde el próximo miércoles 23 y hasta el martes 29 de septiembre en la misma dirección donde será el empleo, esto en un horario de 10:00 a 12:00 horas (tiempo del centro del país).

En caso de que pases a las siguientes rondas, se comunicarán contigo vía correo electrónico.

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