Embajada de EUA en CDMX abrió una vacante con salario de 28 mil pesos; estos son los requisitos

¿Sigues en busca de trabajo? Esta podría ser la buena y es que la Embajada de Estados Unidos (EUA) en México abrió una vacante para el puesto de Asistente de Coordinación de Recursos en la Ciudad de México (CDMX) y ofrece un salario de más de 28 mil pesos mensuales.

De acuerdo a la convocatoria oficial, la remuneración oficial es de 347 mil 433.82 pesos por año; sin embargo, te damos el estimado mensual para que dimensiones cuánto podrías ganar si quieres postularte.

El último día para postular es el próximo lunes 28 de septiembre, así que ve reuniendo tus documentos y no dejes pasar esta oportunidad laboral.

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Requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada de EUA en México

Es importante mencionar que, en caso de que seas aceptado para el puesto, deberás comenzar a trabajar en una plazo, máximo, de cuatro semanas.

Dicho lo anterior, estos son los requisitos que debes reunir para aplicar a la vacante de la Embajada de Estados Unidos en México:

Título universitario en Administración de Empresas, Gestión Financiera, Contabilidad, Administración Pública, Relaciones Internacionales o afines

en Administración de Empresas, Gestión Financiera, Contabilidad, Administración Pública, Relaciones Internacionales o afines Mínimo un año de experiencia en servicios administrativos, adquisiciones, atención al cliente o gestión de eventos

en servicios administrativos, adquisiciones, atención al cliente o gestión de eventos Dominio fluido de español e inglés (se pedirá certificación o a través de la prueba dentro de la plataforma)

(se pedirá certificación o a través de la prueba dentro de la plataforma) Disponibilidad para viajar por todo el país

Además del salario antes referido, el puesto también ofrece aguinaldo, bono vacacional, días festivos en EUA y México, 17 días de vacaciones al año (aumentan progresivamente), afiliación al IMSS, Afore e Infonavit, seguro de médico y vida privado, gimnasio, así como capacitaciones.

¿Cómo aplicar a las vacantes en la Embajada de EUA en México?

Si te ánimas a postularte, entonces estos son los pasos que debes de seguir:

Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o si es la primera vez debes de registrarte

con tu cuenta o si es la primera vez debes de registrarte Busca la vacante que te interesa y llena toda la información

Toma en cuenta que te pueden pedir documentos como comprobante de nivel de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana (INE, pasaporte, etcétera) o permiso de residencia permanente, así como certificados de idiomas, por lo que es recomendable que los tengas en PDF.

La solicitud puede ser editada hasta las 22:00 horas (tiempo del centro de México) del día límite, es decir, lunes 28 de septiembre.

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