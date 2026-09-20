INE abre vacantes en la alcaldía Benito Juárez, en CDMX, con salario de 22 mil pesos; estos son los requisitos

¿Sigues en busca de empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y ofrece un salario de más de 22 mil pesos.

Si tienes interés en la oportunidad laboral, toma en cuenta que es para el puesto de Especialista en Sistemas de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, la cual está ubicada en Tejocotes 164, colonia Del Valle Tlacoquemecatl, en la CDMX.

Vacantes INE La oportunidad laboral del INE cierra el viernes 25 de septiembre (Captura de pantalla | INE)

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en CDMX

El INE informó que la vacante tiene los siguientes requisitos:

Licenciatura o ser pasante en las carreras de Economía, Administración o Informática

en las carreras de Economía, Administración o Informática Un año de experiencia en auditorías, contabilidad, finanzas o sistemas informáticos; así como conocimientos en bases de datos, Office, ambientes web y equipo de oficina

en auditorías, contabilidad, finanzas o sistemas informáticos; así como conocimientos en bases de datos, Office, ambientes web y equipo de oficina Ser ciudadano mexicano con pleno goce de derechos (contar con credencial de elector) o tener estatus legal en México en caso de ser extranjero

(contar con credencial de elector) o tener estatus legal en México en caso de ser extranjero No formar parte o haber sido líder de algún partido político

Documentos necesarios para aplicar a las vacantes del INE

En caso de que cumplas con las características anteriores, entonces toma en cuenta que el trámite es presencial, por lo que deberán de juntar y presentar los siguientes documentos:

Currículum vitae con el formato del INE

Comprobante de estudios

CURP

Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT

ante el SAT Acta de Nacimiento

Identificación oficial vigente

vigente Comprobante de domicilio

Carta declaratoria de decir la verdad

Toma en cuenta que el registro para la vacante iniciará el próximo lunes 21 de agosto y tiene como fecha límite el viernes 25, en esta semana podrás dejar tus documentos en un horario de 09:00 a 13:00 horas (tiempo del centro del país).

Si eres uno de los elegidos para seguir en el proceso electoral, los encargados de la vacante se comunicarán contigo mediante correo electrónico.

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