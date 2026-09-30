Día Internacional de las Personas Mayores: el descuento de INAPAM que puedes usar en Toks este 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, durante el Día Internacional de las Personas de Edad, salir a desayunar, tomar un café o sentarse a comer puede tener un pequeño beneficio extra para los adultos mayores. En Restaurantes Toks, quienes cuentan con credencial INAPAM pueden obtener hasta un 10% de descuento en su consumo mediante el programa: A Comer Club.

Eso sí, hay un detalle que conviene revisar antes de pedir la cuenta: no basta con mostrar la credencial en el restaurante. Para que el descuento se aplique, primero hay que tener activa la modalidad INAPAM dentro de la membresía.

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El 10% no se activa únicamente mostrando la credencial

Para obtener el descuento es necesario formar parte de A Comer Club y vincular la cuenta con la credencial INAPAM. Antes de hacer el cambio, Toks valida los datos del titular. Por eso, el nombre y la información registrada deben coincidir con los que aparecen en la credencial.

Cuando la actualización queda aprobada, la cuenta cambia a la modalidad INAPAM y recibe además 50 puntos de A Comer Club.

Hay consumos donde el descuento INAPAM no aplica

El beneficio también tiene algunas restricciones que conviene conocer antes de ordenar. Por ejemplo, no está disponible en Kiosko Toks, aunque ahí sí puede utilizarse la membresía digital para acumular o pagar con puntos.

También hay productos y modalidades de compra que quedan fuera de la promoción, así que lo más práctico es confirmar en el restaurante si el consumo participa.

Además, el 10% no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes ni puede cambiarse por efectivo u otro producto.

Paso a paso: ¿cómo activar el descuento INAPAM en Toks?

1. Regístrate en A Comer Club

Entra al sitio oficial de A Comer Club y completa el formulario con datos como:

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Contraseña

Después de aceptar los términos y condiciones tendrás que verificar tu cuenta. El programa envía un código de activación y también permite solicitarlo por SMS, WhatsApp o llamada.

2. Localiza tu número de membresía

Una vez activa la cuenta, guarda tu número de membresía A Comer Club, porque lo necesitarás para solicitar el beneficio INAPAM.

3. Solicita la vinculación de tu credencial

Envía a Atención a Clientes los datos solicitados por Toks, entre ellos tu credencial INAPAM y número de membresía.

El correo publicado por el programa es clientes@acomerclub.com.mx. Si necesitas resolver alguna duda, también puedes comunicarte al 800 713 9500.

4. Revisa que los datos coincidan

Antes de enviar la información, comprueba que el nombre y los datos registrados en A Comer Club sean los mismos que aparecen en tu credencial INAPAM. Si hay diferencias, la actualización podría no proceder.

5. Espera la validación

Una vez revisada la información, Toks señala que el cambio a la modalidad INAPAM puede tardar hasta 24 horas.

6. Avisa antes de pagar

Cuando llegues al restaurante, identifícate como miembro de A Comer Club INAPAM antes de cerrar la cuenta y revisa que el 10% de descuento se haya aplicado correctamente.

Así que, si quieres aprovechar el descuento este 1 de octubre, lo mejor es hacer el registro con anticipación y llegar al restaurante con la modalidad INAPAM ya activa.

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