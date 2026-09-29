Día Internacional de las Personas Adultas Mayores: la zona arqueológica Patrimonio de la Humanidad a 1 hora 40 de CDMX donde entras gratis con tu credencial INAPAM

Tras las celebraciones del pasado 28 de agosto por el Día del Abuelo, miles de adultos mayores en México, y otras partes del mundo, se preparan para otra fecha especial: el próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, establecido por la ONU para reconocer la importancia de las personas mayores y promover sus derechos.

Para quienes buscan aprovechar esta fecha para realizar una actividad cultural o simplemente para salir de la rutina, existe Xochicalco, en Morelos.

Esta antigua ciudad prehispánica forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999 y se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de México, además de que tiene un descuento muy especial para todos los adultos mayores: su entrada es totalmente gratuita al presentar su credencial INAPAM.

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Xochicalco, una ciudad prehispánica reconocida por la UNESCO

La Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1999. El organismo la considera un ejemplo excepcionalmente conservado de un asentamiento fortificado del periodo Epiclásico de Mesoamérica, además de destacar la combinación de elementos culturales provenientes de distintas regiones mesoamericanas.

El sitio fue construido sobre varios cerros y conserva plataformas, templos, palacios, plazas y otros espacios que permiten conocer cómo estaba organizada esta antigua ciudad. Entre sus estructuras se encuentran:

la Acrópolis

el Templo de las Serpientes Emplumadas

la Pirámide Gemela

la Plaza de la Estela de los Dos Glifos

el Observatorio prehispánico

La visita también incluye el museo de sitio, por lo que el recorrido permite complementar la observación de las estructuras arqueológicas con piezas y contenidos relacionados con Xochicalco.

💀🌼 Del 29 de octubre al 1 de noviembre, Morelos celebra la edición 33 del Festival Miquixtli, como parte de la cartelera Xochicalco 2026 “Tierra de Encuentros”

Durante cuatro días, distintos puntos del estado serán escenario de música, arte, gastronomíahttps://t.co/1jO6D2XLDL pic.twitter.com/hKB9DCmGjv — La OpiniónTVMorelos (@LaOpinionTVMor) September 28, 2026

¿Cuánto pagan los adultos mayores con INAPAM en Xochicalco?

Las personas adultas mayores que cuenten con credencial INAPAM tienen acceso gratuito a las zonas arqueológicas bajo resguardo del INAH, siempre que presenten su identificación correspondiente.

El instituto señala que este beneficio aplica también durante los días entre semana, mientras que los domingos el acceso es gratuito para mexicanos y extranjeros residentes en México.

La ficha de Lugares INAH para Xochicalco establece una tarifa de $105 para visitantes nacionales y $210 para extranjeros.

Para aprovechar el beneficio de INAPAM, es importante llevar la credencial y presentarla en el acceso. La ficha oficial del sitio también señala otras condiciones de gratuidad, entre ellas para menores de 13 años, estudiantes y profesores.

Horario y cómo llegar a Xochicalco desde CDMX

Xochicalco abre todos los días de 9:00 a 18:00 horas, aunque el último acceso se permite a las 17:00 horas. La zona arqueológica se encuentra en la carretera Federal Xochicalco-Tetlama, en Miacatlán, Morelos.

Desde la Ciudad de México, el INAH indica que se puede tomar la carretera federal 95 hacia Cuernavaca o la autopista y, posteriormente, continuar hacia Alpuyeca, Miacatlán y Xochicalco.

Como referencia, el trayecto en automóvil desde CDMX es de alrededor de 100 kilómetros por carretera según distintas rutas, aunque algunas fuentes turísticas lo sitúan en aproximadamente 120 kilómetros y cerca de una hora 40 minutos. El tiempo puede variar por el tráfico y el punto exacto de salida.

Si se busca llegar en transporte público, una alternativa es viajar desde Taxqueña hacia Cuernavaca y continuar desde ahí hacia Xochicalco. Los servicios disponibles implican conexiones y el tiempo total puede superar las tres horas, por lo que conviene revisar horarios y rutas antes de salir.

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