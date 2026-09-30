El otoño comeienza a mostrar su cara más fría en México; el primer frente frío de la temporada 2026-2027 ya se aproxima al territorio nacional y provocará un descenso de temperaturas durante los primeros días de octubre, principalmente en regionmes montañosas.

De acuerdom con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el sistema frontal se desplazará por el norte del país entre el lunes 1 y el sábado 3 de octubre, acompañado de lluvias, viento y un descenso térmico en distintas entidades.

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De acuerdo con @conagua_clima, hoy se prevé el ingreso del primer 🥶 #FrenteFrío de la temporada 2026-2027 sobre #Chihuahua.



👉 Originará lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas; 🌬️ #Vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en… pic.twitter.com/GG9CT75xBp — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2026

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas en octubre?

El pronóstico del SMN señala que durante la madrugada del jueves 1 de octubre se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Oaxaca

Puebla.

Para la madrugada del viernes 2 de octubre, las mismas entidades mantendrán condiciones similares, con registros mínimos de entre 0 y 5 grados Celsius en regiones montañosas.

Esto significa que el frío será especialmente perceptible en comunidades ubicadas a gran altitud, donde las temperaturas pueden descender considerablemente durante la noche y primeras horas de la mañana.

¿Qué otros estados se verán afectados por el primer frente frío?

El sistema también tendrá efectos en el norte y noroeste de México; para el 1 de octubre, el SMN pronostica intensas lluvias en regiones de:

Durango

San Luis Potosi

Zacatecas

Coahulia

Nuevo León

Tamaulipas.

La temporada 2026-2027 contempla 56 frentes fríos, de acuerdo con el pronóstico presentado por el Meteorógico Nacional; para octubre de setiman siete sistemas frontales; ¿este primer descenso de temperaturas será la señal de un octubre mucho más frío? El pronóstico de los próximos días será clave para saberlo.

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