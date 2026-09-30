Atención médica y óptica de hasta 75% de descuento en Ocoyoacac, Edomex: estos adultos mayores aplican en septiembre y octubre 2026

En Ocoyoacac, Estado de México, la credencial INAPAM puede abrir distintas opciones para atender la salud sin salir del municipio. El directorio vigente reúne tres beneficios para adultos mayores: 75% en servicios de salud, 65% en consulta médica y 60% en armazones y mantenimiento de lentes.

Las alternativas se concentran entre el centro de Ocoyoacac y Villas de las Flores, por lo que es posible acceder a estos descuentos desde diversas partes del municipio mexiquense.

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Tres beneficios distintos para cuidar la salud en Ocoyoacac

Según el Directorio de Beneficiarios del INAPAM, las opciones no cubren lo mismo ni manejan el mismo porcentaje:

Salud Integral | 75% de descuento Está en Avenida del Río s/n, colonia Centro y concentra el porcentaje más alto de los tres. El beneficio aparece como 75% en servicios de salud , aunque el directorio no detalla qué consultas, procedimientos o atenciones entran en la rebaja. Por eso, aquí sí conviene confirmar directamente qué incluye antes de solicitar el servicio.

Está en y concentra el porcentaje más alto de los tres. El beneficio aparece como , aunque el directorio no detalla qué consultas, procedimientos o atenciones entran en la rebaja. Por eso, aquí sí conviene confirmar directamente qué incluye antes de solicitar el servicio. Consultorio Médico de la Dra. Alejandra Isabel Vázquez Campos | 65% de descuento Se encuentra en Morelos #2 esquina con Guadalupe Victoria, colonia Villas de las Flores, C.P. 52757 . En este caso, el beneficio está definido con mayor claridad: 65% en consulta médica . Para conocer horarios o pedir información, el teléfono es 722 498 9326 . El registro no señala que la rebaja incluya medicamentos, estudios u otros servicios adicionales.

Se encuentra en . En este caso, el beneficio está definido con mayor claridad: . Para conocer horarios o pedir información, el teléfono es . El registro no señala que la rebaja incluya medicamentos, estudios u otros servicios adicionales. Lentes y Reparaciones Albion | 60% de descuentoLa tercera opción está en Avenida del Río s/n, colonia Centro, C.P. 52740. Aquí el descuento aplica en armazones y mantenimiento de lentes, una alternativa para quienes necesitan reparar o renovar parte de sus anteojos. Si buscas micas nuevas, cambio de graduación u otro servicio, será necesario consultar si también entra en el beneficio.

¿No sabes dónde tramitar la Tarjeta #INAPAM? Ubica tu módulo más cercano aquí ➡https://t.co/3MHlx0I9OS pic.twitter.com/NHcW1W2uJM — INAPAM (@INAPAM) January 31, 2019

¿Qué necesitas para pedir los descuentos?

Para solicitar cualquiera de estos beneficios es necesario presentar la credencial INAPAM directamente en el establecimiento.

Si además quieres conocer otras opciones disponibles en Ocoyoacac o en otros municipios, puedes consultar el Directorio de Beneficios del Instituto.

¿Todavía no tienes credencial INAPAM? Así puedes tramitarla

Las personas que ya cumplieron 60 años pueden solicitarla de manera gratuita en los Módulos de Bienestar. Para realizar el trámite se pide:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Una fotografía tamaño infantil , reciente, con fondo blanco y sin lentes ni gorra

, reciente, con fondo blanco y sin lentes ni gorra CURP y teléfono de una persona de contacto de emergencia

El INAPAM señala que el trámite es presencial y que cada estado puede solicitar algún requisito adicional. Antes de acudir, puedes consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar cuál es el módulo más cercano.

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