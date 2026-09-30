¿Hay puente en octubre? Lo que dice el calendario oficial de la SEP para los primeros días del mes

El mes de octubre está comenzando con un temporal de lluvias que ha generado suspensión de clases, por lo que es normal que padres y madres de familia se pregunten si habrá más días sin clases.

El calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027 ya contempla cuál es el único megapuente del mes de octubre. Para que tus hijos no falten a clases, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles y fechas de los primeros días del mes que comienza.

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¿Hay clases el 1 de octubre?

La respuesta es sí. El calendario de la SEP no contempla días de asueto durante los primeros días de octubre. No obstante, la presencia del huracán Polo en aguas del Pacífico provocó que algunas entidades de la República Mexicana suspendieran clases los días 29 y 30 de septiembre. Sin embargo, la suspensión de clases no se extiende al jueves 1 de octubre.

Las entidades que habían suspendido clases por el huracán Polo fueron:

Sonora

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

¿Hay clases el viernes 2 de octubre?

El calendario de la SEP marca el viernes 2 de octubre como un día de labores normal. Por lo tanto, los alumnos de escuelas públicas y privadas adscritas a la SEP deberán asistir a sus clases, en ambos turnos, de manera normal.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Aunque el 2 de octubre no es un día de asueto oficial, tampoco en el calendario escolar de la UNAM; en este caso, varias facultades y escuelas sí suspenden clases para realizar actividades o paros con motivo de la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.

¿Cuándo es el megapuente de octubre?

El mes de octubre sí tendrá un megapuente de cuatro días para los alumnos de educación básica. El megapuente será a finales de mes, pues el viernes 30 de octubre los alumnos no tendrán clases por la Reunión de Consejo Técnico. Tampoco tendrán clases el lunes 2 de noviembre en el que se celebra el Día de Muertos.

Los alumnos deberán volver a clases el próximo martes 3 de noviembre.

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