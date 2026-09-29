Atención integral para diabetes en Querétaro con 30% de descuento en estudios: ¿dónde acceder al beneficio con el INAPAM en septiembre y octubre 2026?

Tener que volver al laboratorio varias veces durante el año puede convertirse en un gasto importante para quienes viven con diabetes y necesitan mantener sus estudios al día. Por fortuna, en Querétaro, los adultos mayores cuentan con una opción para reducir parte de ese costo: con la credencial INAPAM pueden obtener 30% de descuento en dos sucursales de Clínicas del Azúcar.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del INAPAM, la rebaja aplica tanto en membresías de seguimiento continuo como en análisis de laboratorio, una alternativa útil para quienes requieren revisiones periódicas. Las dos sucursales registradas se encuentran en Santiago de Querétaro: una en la colonia Del Prado y otra en San Pablo Tecnológico.

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¿Dónde hay 30% de descuento para personas con diabetes en Querétaro?

Una de las opciones es Clínicas del Azúcar, sucursal Zaragoza, ubicada en Avenida Zaragoza #289, planta baja, colonia Del Prado, C.P. 76039.

Según el directorio del INAPAM, esta sede ofrece 30% de descuento en todas las membresías de seguimiento continuo y en análisis de laboratorio. Para consultar precios, estudios disponibles o las condiciones del beneficio, se puede llamar al 442 826 8814.

La empresa explica en su sitio que las membresías de seguimiento están pensadas para acompañar el control de la diabetes durante el año y que su modelo reúne atención médica, nutrición, psicología y laboratorio en un mismo lugar, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

La segunda alternativa es Clínicas del Azúcar, sucursal Quintana, dentro del Centro Comercial Soriana Quintana, en los locales 41 al 43 de Prolongación Ezequiel Montes #8, colonia San Pablo Tecnológico, C.P. 76130.

Esta ubicación maneja el mismo 30% de descuento en membresías y análisis de laboratorio. Su teléfono de contacto es 442 829 4571.

Por otro lado, Clínicas del Azúcar anuncia actualmente una primera valoración sin costo para nuevos pacientes, que contempla glucosa capilar, hemoglobina glucosilada, revisión médica de resultados y un plan personalizado. Sin embargo, se trata de una promoción propia de la empresa y no se especifica si puede combinarse con el beneficio del INAPAM, así que conviene confirmarlo directamente con la sucursal.

¿Por qué los estudios son importantes para controlar la diabetes?

Medirse la glucosa forma parte del cuidado cotidiano, pero algunos estudios permiten conocer cómo se ha comportado durante un periodo más largo y no quedarse únicamente con el resultado de un solo día.

El ISSSTE explica que la hemoglobina glucosilada o HbA1c permite conocer el promedio de glucosa en sangre de los tres meses anteriores, por lo que se utiliza como una herramienta de seguimiento en personas que viven con diabetes.

A su vez, la Secretaría de Salud señala que mantener un control adecuado y seguir el tratamiento puede ayudar a prevenir o retrasar complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Por eso, cuando el médico indica estudios periódicos, mantener esas revisiones puede hacer una diferencia.

¿Qué conviene revisar antes de elegir una sucursal?

Aunque las dos ubicaciones aparecen dentro del directorio oficial, este no publica precios, horarios ni el detalle de los servicios incluidos en cada plan. Por eso, antes de acudir puede ser útil llamar para conocer el costo final, confirmar si el estudio que necesitas está disponible y saber si hace falta agendar cita.

También vale la pena preguntar qué incluye cada opción de seguimiento, sobre todo si tu médico te ha indicado controles periódicos o estudios específicos.

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