Querétaro, octavo lugar nacional en divorcios, está a un voto de decidir el destino de los perros de miles de parejas

Los divorcios en Querétaro ocurren con una frecuencia que coloca a la entidad entre las más altas del país, en un momento en el que la entidad también atraviesa otros cambios de fondo, como la nueva carretera alterna a la México-Querétaro, y ese dato numérico ahora se cruza con una discusión legislativa sobre la custodia de mascotas que promete modificar la forma en que los jueces resuelven las separaciones familiares en la entidad.

La propuesta que impulsa el diputado local Paul Ospital, integrante de la LX Legislatura de Querétaro, plantea una reforma del artículo 252 del Código Civil del Estado de Querétaro en materia familiar para que los jueces de lo familiar fijen un régimen de custodia y manutención de mascotas cuando una pareja se separa.

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¿Por qué Querétaro ocupa el octavo lugar nacional en divorcios?

Querétaro registra una tasa de 2.34 divorcios por cada mil adultos, la octava más alta del país, de acuerdo con con los registros del INEGI. El ranking nacional lo encabezan Campeche, con 4.89 divorcios por cada mil habitantes, seguido de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes y Chihuahua, antes de llegar al lugar que ocupa la entidad queretana.

A nivel país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabiliza 161,932 divorcios durante 2024, una cifra que confirma una tendencia sostenida al alza en las últimas dos décadas. La tasa nacional pasa de 1.52 divorcios por cada mil habitantes en 2015 a 1.79 en el último corte disponible, un incremento que el propio organismo asocia a cambios en la estructura familiar mexicana.

El lugar de Querétaro en esa lista no responde a un solo factor, pero coincide con un estado donde siete de cada diez hogares conviven a diario con una mascota, frente a menos de la mitad que tiene hijos menores de doce años.. Ese perfil demográfico explica, en parte, por qué la discusión sobre custodia de mascotas gana terreno justo en esta entidad.

El estado de Querétaro ocupa el octavo puesto a nivel nacional en materia de divorcio.

Los juzgados familiares del estado ya resuelven cada año un número considerable de separaciones, y cada una de ellas implica repartir bienes, definir pensiones y, en un porcentaje creciente de casos, decidir qué sucede con los animales de compañía que forman parte del hogar, en una entidad que enfrenta al mismo tiempo otros desafíos estructurales, como la crisis hídrica en Tequisquiapan por la pérdida de sus manantiales.

¿Cómo funcionaría la custodia de mascotas en los divorcios de Querétaro?

La iniciativa legislativa busca que los animales de compañía dejen de tratarse bajo criterios de derecho civil patrimonial, es decir, como si fueran muebles o vehículos sujetos a simple reparto. En su lugar, propone que un juez familiar evalúe caso por caso quién puede hacerse cargo del animal tras la separación de la pareja.

Para tomar esa decisión, el criterio central no parte de atribuir emociones humanas a los animales, sino de evaluar la capacidad económica y la disponibilidad de tiempo de cada tutor, con el fin de evitar el abandono o el descuido del animal una vez disuelto el vínculo entre sus dueños. Esa evaluación práctica es, según defiende el propio autor de la propuesta, lo que distingue a esta reforma de un simple gesto simbólico.

El planteamiento también busca reducir lo que la columna describe como violencia vicaria durante los procesos de separación, un fenómeno en el que la mascota se convierte en rehén emocional de un conflicto entre las partes. Al fijar reglas claras de convivencia y manutención, la reforma pretende evitar que el animal quede en medio de disputas que en nada le corresponden.

Si tu pareja y tú atraviesan una separación y tienen una mascota en común, conviene informarse sobre el estatus de esta iniciativa antes de tomar decisiones unilaterales sobre su cuidado.

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