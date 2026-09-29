¡Balacera en Tlajomulco! Enfrentamiento con FGR desata operativo en Lomas del Mirador

Un enfrentamiento armado se registró en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente enfrentaron una balacera con sujetos armados.

El enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones del Boulevard Punta Mayorga y Circuito Sierra Mulata, desde donde fueron reportadas detonaciones de armas de fuego y cuyos videos comenzaron a circular en redes sociales. Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y policías municipales acudieron al lugar para apoyar al personal federal.

🚨#AlertaADN



Ocurrió un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco; se reporta que habría un elemento de la FGR herido pic.twitter.com/zyjGKRwrf3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó durante la balacera en Tlajomulco?

De acuerdo con reportes de medios locales, toco comenzó cuando la FGR cumplimentaba una orden de aprehensión, cuando uno de los agentes federales resultó herido durante la balacera de hoy en Tlajomulco de Zúñiga; de hecho comenzó a circular la versión que el elemento de la FGR habría fallecido, sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Después del fuerte intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores habría escapado con un arma larga y posteriormente se habría refugiado en una vivienda del fraccionamiento Lomas del Mirador; se sabe que otros sujetos armados habrían ingresado al inmueble. Ante la situación, las autoridades estatales solicitaron apoyo de una unidad blindada para ingresar al domicilio.

¿Hay detenidos por la balacera de hoy en Tlajomulco?

Hasta el cierre de este nota, se habla de un saldo de un agresor muerto y de uno de los agentes heridos, pero no se sabe del resultado definitivo del operativo, por lo que en las próximas horas se podrían revelar mayores detalles del caso. La FGR mantiene presencia en Tlajomulco, municipio donde previamente ha realizado investigaciones y detenciones relacionadas con armas y delitos contra la salud.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.