Adultos mayores en Nuevo León pueden recibir un SMS si alguien intenta hacer trámites con su casa: así funciona la alerta

El Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL) ofrece un servicio de vigilancia patrimonial pensado para frenar el despojo de inmuebles, uno de los delitos que más golpea a los adultos mayores en el estado, que son los que con mayor frecuencia enfrentan este tipo de problemáticas.

La Alerta Registral y Catastral notifica por correo electrónico y mensaje de texto cualquier movimiento sobre una propiedad, desde una escritura hasta un trámite notarial. El servicio tiene una vigencia de un año y permite registrar un celular y dos correos electrónicos por titular.

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¿Qué es la Alerta Registral y Catastral del IRCNL y cómo protege a los adultos mayores en Nuevo León?

La Alerta Registral y Catastral del IRCNL reúne en realidad dos servicios distintos: la Alerta Catastral, que avisa sobre movimientos catastrales de un inmueble, y la Alerta Inmobiliaria, que notifica cuando alguien solicita inscribir un acto en el Registro Público. Ambas funcionan con el mismo principio: el propietario recibe un correo electrónico y un mensaje de texto en cuanto se detecta actividad sobre su propiedad, sin que tenga que revisar documentos de forma manual.

El servicio tiene una vigencia de un año a partir de su activación y debe renovarse cada doce meses para mantenerse vigente. Cada titular puede registrar un número celular y dos correos electrónicos, lo que permite que un hijo o una hija reciba también las notificaciones junto con el propietario original.

El trámite se completa en el portal miportal.ircnl.gob.mx, con pago por transferencia o en ventanilla, y una cita presencial en el Pabellón Ciudadano para confirmar la activación.

Para activar el servicio, el propietario sigue estos pasos:

Ingresar a miportal.ircnl.gob.mx y crear una cuenta

Capturar los datos catastrales, el celular y los dos correos

Realizar el pago anual por transferencia o en ventanilla Banorte

Presentarse en el Pabellón Ciudadano para recibir la constancia de activación

El problema que busca frenar esta alerta tiene dimensiones considerables: entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registran 2,094 denuncias de despojo de inmuebles en Nuevo León, casi tres casos cada día durante 2026. El 57 por ciento de esos casos los cometen personas que ni siquiera conocen a la víctima, lo que descarta la idea de que el riesgo viene solo de familiares o conocidos. Este delito representa el 64 por ciento de las afectaciones patrimoniales contra adultos mayores, según cifras del instituto estatal correspondiente.

Qué hacer si la alerta detecta un movimiento sospechoso en Nuevo León

Cuando el sistema envía una notificación, el titular tiene una ventana corta para actuar antes de que un trámite fraudulento avance en el Registro Público. La recomendación de las autoridades es acudir de inmediato a las oficinas del IRCNL o presentar una denuncia ante la autoridad competente si el movimiento reportado no corresponde a ninguna gestión propia. Ignorar el aviso anula la principal ventaja de la alerta: la posibilidad de detener el despojo antes de que se consume.

Las familias con un adulto mayor en casa pueden activar la alerta a nombre del propietario y agregar el celular de un hijo o una hija como contacto adicional, sin que eso implique ceder el control legal de la propiedad. Esta posibilidad resulta clave en un estado donde buena parte de las víctimas de despojo desconoce que existe una vigilancia disponible, y donde el primer aviso llega casi siempre demasiado tarde.

Además de la alerta, especialistas en protección patrimonial recomiendan mantener las escrituras originales en un lugar seguro y evitar entregar copias a personas ajenas al núcleo familiar. También sugieren verificar cada cierto tiempo el estado registral del inmueble, en lugar de esperar hasta que aparezca un problema legal. En el estado también avanza una iniciativa para que los adultos mayores conviertan su vivienda en dinero sin dejar de habitarla, otra vía que se discute para reforzar la protección de su patrimonio.

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