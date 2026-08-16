El balneario familiar a una hora de Cuernavaca para los últimos días de agosto 2026: es Pet Friendly, tiene albercas y cobra $50 pesos a este grupo de personas

Antes de que terminen las vacaciones de verano, La Parcela, en Cuautla, Morelos, puede convertirse en la opción perfecta para pasar un día entre albercas y áreas verdes sin alejarse demasiado de Cuernavaca. El balneario se encuentra aproximadamente a una hora de la capital del estado y, además, es Pet Friendly, por lo que las mascotas también pueden sumarse a la salida familiar.

De acuerdo con la información difundida por el balneario, la entrada para los niños cuesta $50 pesos, mientras que los adultos pagan $70 pesos.

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¿Qué albercas y servicios tiene La Parcela?

El balneario mantiene un ambiente rústico, rodeado de vegetación y con espacios para pasar varias horas en familia. Entre sus principales áreas y servicios se encuentran:

Una alberca familiar

Dos albercas infantiles

Zona para acampar

Amplias áreas verdes

Estacionamiento

Jardín para eventos

Además, La Parcela se presenta como un espacio Pet Friendly, por lo que puede ser una opción para quienes buscan disfrutar de las vacaciones sin dejar a sus mascotas en casa.

¿Qué días abre el balneario La Parcela en agosto?

De manera habitual, La Parcela abre de viernes a domingo, de 10:30 a 17:30 horas. Sin embargo, durante las vacaciones de verano el establecimiento amplía su servicio y abre todos los días de la semana, de acuerdo con la información disponible del balneario.

Como los días y horarios pueden modificarse al terminar el periodo vacacional, es recomendable confirmar directamente con La Parcela antes de trasladarse, especialmente si la visita se planea entre semana. En una publicación de Facebook, el balneario comparte el número de WhatsApp 55 7867 6659 para solicitar información.

¿Dónde está el balneario La Parcela en Cuautla?

La Parcela se encuentra sobre el Libramiento Cuautla-Izúcar de Matamoros, kilómetro 2, C.P. 62749, en Cuautla, Morelos.

Como referencia para ubicarlo con mayor facilidad, el establecimiento señala que está:

Entre Home Depot y el Tianguis Siglo XXI

Sobre la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros

Aproximadamente a una hora de Cuernavaca

Por su ubicación, puede ser una alternativa tanto para quienes viven en distintos puntos de Morelos como para quienes planean una escapada desde la Ciudad de México.

¿Cómo llegar a Cuautla desde CDMX y Cuernavaca?

Para quienes no viajen en automóvil, existen distintas alternativas para llegar a Cuautla. Desde la Ciudad de México, una opción es salir de la Terminal Central del Sur, en Taxqueña, donde se encuentran corridas con tarifas desde $220 pesos por viaje sencillo. También hay salidas desde la Terminal del Norte, aunque el costo puede variar según el servicio y horario elegido.

En cambio, si el punto de partida es Cuernavaca, una alternativa es Estrella Roja de Cuautla (TER), que conecta la capital de Morelos con Cuautla y cuenta con servicio desde Cuernavaca Centro.

Una vez en Cuautla, será necesario continuar hacia el kilómetro 2 del Libramiento Cuautla-Izúcar de Matamoros, donde se encuentra el balneario.

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