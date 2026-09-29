Las mujeres de 85 años o más son el grupo con más discapacidad en México y casi nadie habla de ellas

Las mujeres de 85 años o más representan el 6.1 por ciento del total de personas con discapacidad en México, situándose como el grupo con mayor concentración del país según los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las estadísticas oficiales confirman una relación directa entre el envejecimiento poblacional y la pérdida de movilidad, ubicando a las mujeres de edades avanzadas como el sector más expuesto a sufrir limitaciones físicas o de salud mental.

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¿Cuáles son los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI sobre la población con discapacidad en México?

El informe presentado por el INEGI confirma que en el territorio nacional viven 6.3 millones de personas con discapacidad, cifra que equivale al 4.9 por ciento de la población total. Al sumar a quienes presentan limitaciones leves o condiciones de salud mental, la cifra alcanza los 21.5 millones de habitantes.

Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, precisó que la estructura demográfica de este sector muestra un envejecimiento marcado en donde las mujeres concentran las mayores proporciones de afecciones severas:

Mujeres de 85 años o más representan el 6.1 por ciento de la población nacional con discapacidad.

representan el 6.1 por ciento de la población nacional con discapacidad. Mujeres de 65 a 69 años constituyen el 5.5 por ciento dentro del registro general de limitaciones.

constituyen el 5.5 por ciento dentro del registro general de limitaciones. Adultos de 60 años o más concentran el 50.54 por ciento del universo total de personas con discapacidad o condiciones de salud mental.

INEGI gráfica La Encuesta Intercensal del INEGI reveló que las mujeres de 85 años o más son el el grupo etario con más discapacidad en México. (Captura INEGI)

¿Qué causas originan la discapacidad en adultos mayores según las mediciones del INEGI?

La prevalencia de enfermedades crónicas se mantiene como el detonante principal de las limitaciones funcionales en los hogares mexicanos, abarcando el 46.1 por ciento de los casos reportados. La edad avanzada se ubica en segundo lugar con un 27.8 por ciento, seguida por las afecciones de nacimiento y los accidentes.

Las mayores dificultades cotidianas reportadas ante los encuestadores del INEGI se desglosan en las siguientes actividades básicas:

Caminar, subir o bajar escaleras: dificultad presente en el 49.1 por ciento de los casos registrados.

dificultad presente en el 49.1 por ciento de los casos registrados. Ver, aun utilizando lentes: afectación que alcanza al 41.8 por ciento de las personas encuestadas.

afectación que alcanza al 41.8 por ciento de las personas encuestadas. Oír, aun con aparato auditivo: limitación reportada por el 20.2 por ciento de la población vulnerada.

limitación reportada por el 20.2 por ciento de la población vulnerada. Recordar o concentrarse: pérdida de función cognitiva presente en el 16.5 por ciento del padrón.

¿Qué estados de México registran la mayor proporción de personas con discapacidad?

El análisis territorial publicado por el INEGI coloca a Oaxaca a la cabeza nacional con un 21.15 por ciento de sus habitantes viviendo con alguna discapacidad, limitación o condición mental. Veracruz ocupa la segunda posición con un 20.20 por ciento, mientras que Campeche registra un 20.07 por ciento de su población en este rubro.

El incremento gradual de la edad promedio en el país, que pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, exige ajustar las políticas públicas de cuidados. Fortalecer la atención médica para las mujeres de la tercera edad garantiza un envejecimiento digno en el país.

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