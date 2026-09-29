VIDEO: Grúa pierde el control, choca y termina envuelta en llamas en Arco Norte

Un momento de tensión quedó registrado en un video cuando una grúa perdió el control, chocó y posteriormente término incendiada sobre la autopista Arco Norte.

El siniestro sucedió justo a la altura del kilómetro 115 en la curva de ascenso hacia Ajoloapan, donde la unidad quedó envuelta en llamas, después del impacto.

Las imágenes muestran en el momento en que la grúa circula por la vialidad y, aparentemente, pierde el control a la aproximarse a la zona de curvas; posteriormente se produce el choque y comienza el incendio de la unidad.

That was far too close. A split second to react, and just enough room to escape. pic.twitter.com/BkD3nGzxi2 — Second Look (@SecondLookDesk) September 29, 2026













¡Impactante! Grúa se incendia tras perder el control en plena autopista Arco Norte

El percance tuvo lugar en la autopista Arco Norte, una importante vía de comunicación que conecta diferentes zonas del centro del país. Este tipo de incidentes vuelve a poner la atención sobre los riesgos de conducir en tramos con curvas, pendientes y circulación de vehículos pesados.

De manera preliminar se señala que el chofer perdió el control de la grúa luego de que tratara de esquivar al menos de tres vehículos detenidos por un choque previo, pero terminó impactando a otros autos en el tramo Ajoloapan-Pachuca. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, debido a la fuerza del impacto y a la rapidez con la que le llamas envolvieron la unidad.

Autoridades investigan causas del accidente en Arco Norte

Con la información disponible acerca de este siniestro, se señaló que los cuerpos de emergencia atendieron el percance en la vía de cuota, con un saldo preliminar de cinco personas lesionadas y ninguna víctima mortal.

Ya se investiga si además no se trató de una falla mecánica, exceso de velocidad o alguna otra causa de este aparatoso accidente captado en video. El video muestra apenas unos segundos, pero plantea una pregunta inevitable: ¿Qué pasó exactamente para que el chofer pudiera perder el control de la unidad?

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