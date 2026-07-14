Si tienes credencial INAPAM, hay un beneficio de salud disponible que el instituto ofrece y que casi nadie reclama

Muchas y muchos beneficiarios suelen usar su credencial del INAPAM para obtener descuentos en transporte, medicamentos, alimentos y otros servicios. Sin embargo, existe otro beneficio relacionado con la salud y el bienestar que puede solicitarse después de cumplir los 60 años: la atención gerontológica en los centros culturales del instituto.

Este servicio no consiste en una consulta médica, sino en más de 150 actividades educativas, físicas, recreativas, culturales, productivas y digitales. Su propósito es ayudar a los adultos mayores a conservar su capacidad funcional, desarrollar nuevas habilidades y participar activamente en su entorno familiar y comunitario.

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¿Qué beneficio de salud ofrece el INAPAM?

El beneficio consiste en un modelo que considera diferentes aspectos del envejecimiento y no únicamente la presencia de enfermedades. En los centros culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se trabaja mediante actividades que promueven:

El movimiento

La creatividad

El aprendizaje

La convivencia

El instituto explica que estos espacios buscan impulsar un envejecimiento saludable dentro de un ambiente digno y seguro. Además, en estos centros y clubes también pueden ayudar a prevenir la soledad y el aislamiento entre los adultos mayores.

¿Qué actividades incluye la atención gerontológica?

Los talleres cambian según el centro, el trimestre y los lugares disponibles. Entre las opciones se encuentran:

Idiomas

Humanidades

Psicología

Educación para la salud

Iniciación artística

Artes plásticas

Artesanías

Activación física

Danza

Yoga

Tai chi

Gimnasia

Computación

Tecnologías de la información

Las actividades digitales también permiten aprender a utilizar equipos de cómputo, teléfonos celulares, internet y otras herramientas necesarias para realizar tareas cotidianas. El INAPAM considera que la inclusión tecnológica ayuda a conservar la comunicación, la autonomía y la participación social.

Avances en #Medicina #Nutrición y #Educación para un #EnvejecimientoSaludable elevan la #EsperanzaDeVida de las #PersonasAdultasMayores que para el 2050 la población superará los 2,100 millones y se prevé que serán más que los adolescentes 10–24 años. @OPSOMSMexico pic.twitter.com/pJpHw1IWSs — INAPAM (@INAPAM) July 9, 2026

¿Qué documentos solicita el INAPAM?

Para ingresar a uno de los talleres es necesario tener 60 años o más y presentar:

Identificación oficial

Credencial INAPAM

CURP

Dos fotografías tamaño infantil

Certificado médico

Durante el registro también se debe llenar el formato de inscripción, firmar el aviso de privacidad y pagar la cuota de recuperación según corresponda. El costo debe consultarse directamente en cada centro.

Tener la credencial INAPAM no asegura un lugar, ya que el ingreso depende de que los documentos estén completos y exista espacio en la actividad elegida.

¿En qué zonas de la CDMX se ofrece este beneficio?

Los cuatro centros culturales del INAPAM se encuentran en la alcaldía Benito Juárez:

Centro Cultural Alhambra: Alhambra 1113 Bis, colonia Portales

Alhambra 1113 Bis, colonia Portales Centro Cultural Aragón: Aragón 224, colonia Álamos

Aragón 224, colonia Álamos Centro Cultural Cuauhtémoc: Cuauhtémoc 956, colonia Narvarte

Cuauhtémoc 956, colonia Narvarte Centro Cultural San Francisco: San Francisco 1809, colonia Actipan

El horario general de actividades es de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

¿Cómo registrarse en los talleres del INAPAM?

La inscripción se realiza directamente en el centro cultural y se abre cada tres meses. El proceso es el siguiente:

Elegir el centro cultural al que se desea acudir. Consultar los talleres, horarios y espacios disponibles. Presentarse durante el periodo de inscripción. Entregar los documentos solicitados. Llenar el formato y firmar el aviso de privacidad. Pagar la cuota de recuperación correspondiente.

Los periodos de registro son:

Diciembre para comenzar en enero

Marzo para comenzar en abril

Junio para comenzar en julio

Septiembre para comenzar en octubre

El siguiente registro previsto para 2026 será en septiembre, con inicio de actividades en octubre. Antes de acudir, es importante confirmar que el taller todavía tenga lugares.

Quienes viven fuera de la Ciudad de México pueden consultar los clubes para adultos mayores disponibles en otras entidades. También pueden solicitar orientación en el correo institucional buzoninstitucional@inapam.gob.mx.

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