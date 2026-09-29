Carrera Tierra del Calzado 2026: cómo inscribirse para correr de 5 a 10 km por San Mateo Atenco; las categorías, rutas y premios de $4,000 para los ganadores

El municipio mexiquense de San Mateo Atenco confirma fecha, sede y montos en efectivo para su competencia atlética anual, con recorridos de 5 y 10 kilómetros que saldrán y terminarán frente al Palacio Municipal. La convocatoria del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte fija un costo de inscripción de $250 pesos, con kit de corredor e hidratación incluidos, además de categorías por edad y rama para hombres y mujeres, con bolsas de hasta $4,000 pesos para los tres primeros lugares.

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¿Cómo inscribirse a la Carrera Tierra del Calzado 2026 en San Mateo Atenco?

El registro para la carrera tiene un costo de $250 pesos por corredor, monto que incluye el kit de participante y estaciones de hidratación en punto de venta. IMCUFIDE habilita tres sedes para realizar el trámite de forma presencial y atender dudas sobre tallas de playera o categorías disponibles:

Presidencia Municipal de San Mateo Atenco

Oficinas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE)

Instituto Municipal de la Juventud

Los organizadores dividen la prueba en dos distancias, pensadas para distintos niveles de condición física dentro del mismo evento. Los corredores eligen entre un circuito corto de 5 kilómetros para quienes buscan una primera experiencia competitiva y un recorrido de 10 kilómetros para quienes ya entrenan de forma regular y buscan un reto mayor.

Tu Gobierno Municipal, a través del @ImcufideSMA, te invita a participar en la la Gran Carrera Atlética “Tierra del Calzado” San Mateo Atenco 2026.

🗓️ 11 de octubre

⏰ 7:00 horas

📍 Frente al Palacio Municipal

💲Cuota de recuperación: $250

🏁 ¡Nos vemos en la meta! pic.twitter.com/Zt2nUkkifg — Gobierno de San Mateo Atenco (@SanMateoAGob) September 27, 2026

La concentración de participantes arranca a las 7:00 horas frente al Palacio Municipal, punto que también funciona como meta al cierre de la prueba. El banderazo de salida está programado para las 8:00 horas, con cierre vial temporal en las calles cercanas a la plaza principal mientras avanza el pelotón de corredores.

Categorías, rutas y premios de la Carrera Tierra del Calzado 2026

La distancia de 10 kilómetros concentra la mayor variedad de categorías, divididas por edad y con ramas independientes para hombres y mujeres, un formato que amplía las oportunidades de premiación entre distintos grupos de corredores:

Juvenil: de 14 a 19 años

Libre: de 20 a 39 años

Máster: de 40 a 49 años

Veteranos: 50 años en adelante

En contraste, la distancia de 5 kilómetros mantiene un esquema más simple, con categoría única por rama tanto para hombres como para mujeres, sin distinción de edad. Esta modalidad busca sumar a corredores recreativos que no compiten de forma regular en pruebas de mayor exigencia.

La ruta conserva el mismo punto de salida y meta en ambas distancias, ubicado frente al Palacio Municipal de San Mateo Atenco, de acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento.

Los organizadores no detallan el trazo intermedio calle por calle, aunque confirman que el recorrido se desarrolla dentro del primer cuadro del municipio; ahí también se entrega la bolsa de premios para los tres primeros lugares de cada categoría, que va de $1,000 a $4,000 pesos según la distancia, la rama y la posición final de cada corredor, con los montos más altos reservados al primer lugar de las categorías con mayor participación.

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