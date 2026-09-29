El Senado de la República aprobó este martes la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se busca establecer reglas comunes para el cuidado y protección de los animales en México.
El dictamen reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones para las personas responsables de su cuidado.
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¿Qué contempla la nueva Ley de Bienestar Animal?
El dictamen establece que los animales deberán recibir un trato digno y respetuoso y plantea obligaciones relacionadas con su alimentación, alojamiento, salud y condiciones de vida.
Entre las conductas que busca prevenir esta nueva ley se encuentran:
- Maltrato
- Crueldad
- Sufrimiento
- Abandono
- Alteración de características físicas con fines estéticos
La legislación también contempla disposiciones para animales de compañía, así como para ejemplares utilizados en investigación, enseñanza, espectáculos, exhibición, producción, trabajo, asistencia y otras actividades.
Además de nuevas herramientas para las autoridades, como un Registro Nacional de Animales de Compañía y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Registro de mascotas y sanciones: ¿qué propone la ley?
Además del Registro Nacional de Animales de Compañía, se busca una Estrategia Nacional, programas estatales y un subsistema de información para reunir datos relacionados con el bienestar animal.
El proyecto también establece obligaciones para las personas que tienen animales bajo su cuidado y mecanismos para denunciar actos que afecten su bienestar.
Entre las sanciones contempladas aparecen multas, arresto administrativo de hasta 36 horas, clausuras y decomisos, además de un padrón de personas infractoras.
La propuesta incluye medidas de atención para animales víctimas de maltrato, como atención médica y rehabilitación, así como campañas de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción.
De momento, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y posteriormente, ser aplicado.
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