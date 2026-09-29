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/México/Nota

Aprueban Ley de Bienestar y Protección Animal; buscan protección y registro de mascotas

La Ley de Bienestar y Protección de los Animales busca evitar agresiones, además de atender aspectos como nutrición, salud y comportamiento.

2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

El Senado de la República aprobó este martes la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se busca establecer reglas comunes para el cuidado y protección de los animales en México.

El dictamen reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones para las personas responsables de su cuidado.

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¿Qué contempla la nueva Ley de Bienestar Animal?

El dictamen establece que los animales deberán recibir un trato digno y respetuoso y plantea obligaciones relacionadas con su alimentación, alojamiento, salud y condiciones de vida.

Entre las conductas que busca prevenir esta nueva ley se encuentran:

  • Maltrato
  • Crueldad
  • Sufrimiento
  • Abandono
  • Alteración de características físicas con fines estéticos

La legislación también contempla disposiciones para animales de compañía, así como para ejemplares utilizados en investigación, enseñanza, espectáculos, exhibición, producción, trabajo, asistencia y otras actividades.

Además de nuevas herramientas para las autoridades, como un Registro Nacional de Animales de Compañía y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Registro de mascotas y sanciones: ¿qué propone la ley?

Además del Registro Nacional de Animales de Compañía, se busca una Estrategia Nacional, programas estatales y un subsistema de información para reunir datos relacionados con el bienestar animal.

El proyecto también establece obligaciones para las personas que tienen animales bajo su cuidado y mecanismos para denunciar actos que afecten su bienestar.

Entre las sanciones contempladas aparecen multas, arresto administrativo de hasta 36 horas, clausuras y decomisos, además de un padrón de personas infractoras.

La propuesta incluye medidas de atención para animales víctimas de maltrato, como atención médica y rehabilitación, así como campañas de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción.

De momento, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y posteriormente, ser aplicado.

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