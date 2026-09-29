El Senado de la República aprobó este martes la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se busca establecer reglas comunes para el cuidado y protección de los animales en México.

El dictamen reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones para las personas responsables de su cuidado.

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¿Qué contempla la nueva Ley de Bienestar Animal?

El dictamen establece que los animales deberán recibir un trato digno y respetuoso y plantea obligaciones relacionadas con su alimentación, alojamiento, salud y condiciones de vida.

Entre las conductas que busca prevenir esta nueva ley se encuentran:

Maltrato

Crueldad

Sufrimiento

Abandono

Alteración de características físicas con fines estéticos

La legislación también contempla disposiciones para animales de compañía, así como para ejemplares utilizados en investigación, enseñanza, espectáculos, exhibición, producción, trabajo, asistencia y otras actividades.

Además de nuevas herramientas para las autoridades, como un Registro Nacional de Animales de Compañía y mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

📌 A fin de reconocerles como seres sintientes, senadoras y senadores avalaron la creación de la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.



Conoce más de esta nueva ley. 👇 pic.twitter.com/fWLAxE8URg — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

Registro de mascotas y sanciones: ¿qué propone la ley?

Además del Registro Nacional de Animales de Compañía, se busca una Estrategia Nacional, programas estatales y un subsistema de información para reunir datos relacionados con el bienestar animal.

El proyecto también establece obligaciones para las personas que tienen animales bajo su cuidado y mecanismos para denunciar actos que afecten su bienestar.

Entre las sanciones contempladas aparecen multas, arresto administrativo de hasta 36 horas, clausuras y decomisos, además de un padrón de personas infractoras.

La propuesta incluye medidas de atención para animales víctimas de maltrato, como atención médica y rehabilitación, así como campañas de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción.

De momento, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y posteriormente, ser aplicado.

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