Desaparece Ana Sofía Colmenares de 16 años en Iztapalapa; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades capitalinas emitieron una Alerta Amber para localizar a Ana Sofía Colmenares Falfan, una joven de 16 años que desapareció el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de CDMX (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda y ahí se especificó que la joven desapareció alrededor de las 16:00 horas (tiempo del centro del país) en la colonia Mirasoles.

Hasta el momento de la publicación de la nota no se tiene conocimiento de dónde podría estar Ana Sofía, es por eso que las autoridades piden ayuda para localizarla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ana Sofía Colmenares Falfan, de 16 años, visto por última vez el pasado 26 de septiembre, en la colonia Mirasoles, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/8SsnZRMmNy — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 28, 2026

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Ficha de búsqueda de Ana Sofía Colmenares, joven desaparecida en CDMX

Para que la ciudadanía ayude a la localización, las autoridades describen a Ana Sofía Colmenares Falfan como una joven que mide 1.5 metros de altura, complexión delgada, tez clara, cabello castaño oscuro y lacio, así como ojos café oscuro.

Se describen como señas particulares una cicatriz redonda en el hombro izquierdo, así como el tabique de la nariz desviado. Asimismo, cuando desapareció iba vestida con un pantalón beige, playera del mismo color, así como botas negras con agujetas.

Si tienes alguna información que ayude a que la joven vuelva a su hogar, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Iztapalapa, la alcaldía con más reportes de desaparición en CDMX

La Red Lupa detalló que existen 100 municipios que concentran el 56% de las denuncias de desaparición, de los cuales seis se encuentran en la Ciudad de México (CDMX) y la que tiene más reportes es Iztapalapa.

Estas son las demarcaciones con más reportes:

Iztapalapa a aparece en la posición 25 con 917 de los reportes de desaparición

de desaparición Gustavo A. Madero aparece en la posición 30 con 783 reportes de desaparición

aparece en la posición 30 con 783 reportes de desaparición Cuauhtémoc aparece en la posición 31 con 781 reportes de desaparición

aparece en la posición 31 con 781 reportes de desaparición Álvaro Obregón aparece en la posición 67 con 393 reportes de desaparición

aparece en la posición 67 con 393 reportes de desaparición Venustiano Carranza aparece en la posición 72 con 380 reportes de desaparición

aparece en la posición 72 con 380 reportes de desaparición Tlalpan aparece en la posición 88 con 315 reportes de desaparición

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