EUA sí investiga a Andy López Beltrán, revela The New York Times

Definitivamente no es la semana favorita de Andy López Beltrán, pues el lunes Azteca Noticias reveló el paradero de su socio Amílcar Olán y este martes 29 de septiembre The New Tork Times dio a conocer que Estados Unidos (EUA) estaría investigando diversas acusaciones en su contra.

De acuerdo a la publicación, dos agencias de seguridad estarían investigado señalamientos contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por presuntos nexos con el crimen organizado, así como supuesta relación con el contrabando de combustible.

“No han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias”, explicó el medio estadunidense sobre las fuentes anónimas que consultaron.

¿EU VA TRAS ANDY LÓPEZ BELTRÁN?



De acuerdo con @nytimes, al menos dos agencias estadounidenses estarían analizando acusaciones contra @amlopezbeltran por crimen organizado y contrabando de combustible



Por ahora, el diario señala que no existe una investigación formal, pero el… pic.twitter.com/c49ShtBy6U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

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Andy López Beltrán también estaría en comunicación con agencias de EUA

En la nota de este día también se reveló que presuntamente López Beltrán se habría puesto en contacto con funcionarios de EUA a través de intermediarios; sin embargo, no se tratarían de conversaciones formales.

Los ojos de EUA en Andy se habrían dado después de que “aparecieron referencias que sugieran la participación de López Beltrán en un complot de contrabando de combustible en los expedientes de la Fiscalía General de la República”; sin embargo, hasta el momento, el aspirante a una diputación federal no ha dado declaraciones o explicado estos señalamientos.

FGR descarta cargos o indicios contra Andy López Beltrán

Pese a esto, el pasado mes de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) descartaron contar con pruebas, acusaciones formales o carpetas de investigación contra Andy López Beltrán, luego de que éste diera a conocer que Estados Unidos le retiró la visa.

En aquel momento, el hijo de AMLO pidió a EUA explicar la razón de retirarle el documento de migración, esto a la par de realizar actos anticipados de campaña en Tabasco, ya que renunció a la dirigencia de Morena para buscar una diputación federal en las elecciones del próximo año.

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