Últimos días en Querétaro: adultos mayores tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse al programa Aquí Contigo Sin Fronteras

El Gobierno de Querétaro mantiene abierto el registro de un programa dirigido a personas mayores de 60 años que buscan reencontrarse con familiares radicados en Estados Unidos. La Secretaría de Desarrollo Social invita a las personas mayores de 60 años que residen en los 18 municipios de la entidad a inscribirse antes del 30 de septiembre en Aquí Contigo Sin Fronteras, la estrategia que respalda el trámite Contigo Migrantes dirigido a adultos mayores en Querétaro con familiares en Estados Unidos, un sector que también deberá estar al tanto de la renovación de su credencial INAPAM en octubre 2026.

Antes de que se agoten los espacios disponibles, los interesados deben reunir la documentación oficial completa, ya que la prioridad depende de la vulnerabilidad socioeconómica de cada solicitante.

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¿Qué documentos y requisitos pide Aquí Contigo Sin Fronteras a los adultos mayores en Querétaro?

Quienes buscan inscribirse en el programa deben presentar una identificación oficial vigente que acredite tener 60 años de edad o más al inicio del trámite, junto con una copia del pasaporte mexicano vigente.

La Sedesoq también solicita el acta de nacimiento original con una antigüedad no mayor a un año, además de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica o su versión validada en línea.

Copia de identificación oficial vigente con fotografía por ambos lados

Pasaporte mexicano vigente, con hoja de datos y última hoja con número de libreta

Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año

CURP biométrica o validada electrónicamente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Formato 06 con la manifestación de contar con un familiar en Estados Unidos

El trámite también exige un comprobante de domicilio reciente, con una vigencia menor a tres meses, y la firma del Formato 06, donde el solicitante declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con un familiar radicado en Estados Unidos y con buenos antecedentes migratorios ante ese gobierno. La entrega completa de estos documentos representa el inicio del trámite administrativo, aunque no garantiza la aprobación posterior de la visa.

La dependencia aclara que los recursos y espacios de gestión son limitados, por lo que la atención prioriza a quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y cuentan con un familiar directo en Estados Unidos. La asignación final depende de la disponibilidad presupuestal con la que cuente el programa en cada periodo.

¿Dónde y cuándo se realiza el registro en Querétaro?

El registro se realiza de forma presencial en las oficinas ubicadas en Circuito Moisés Solana número 171, colonia Balaustradas, código postal 76079, en Santiago de Querétaro. Ahí, el personal de la Sedesoq entrega los seis formatos que cada solicitante debe llenar, entre ellos el de declaración de estado de salud y el de aceptación de responsabilidad y custodia.

La fecha límite para presentar la solicitud es el 30 de septiembre de 2026, según el documento oficial de la convocatoria. Los interesados pueden llamar previamente al teléfono 442 238 5220, extensión 5213 o 5409, para resolver dudas sobre el proceso o confirmar qué documentos les faltan antes de acudir a la ventanilla, un beneficio que se suma a otros descuentos vigentes para este sector en la entidad, como las consultas médicas con 50% de descuento para adultos mayores con INAPAM en Querétaro.

Una vez que el beneficiario complete su registro, adquiere obligaciones adicionales, como cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante la cita en el consulado o la embajada, así como viajar a la ciudad de reencuentro familiar en la fecha y el medio de transporte acordados.

El regreso a México queda sujeto a lo que determine la Secretaría, que enmarca la estrategia dentro de sus esfuerzos por acompañar a las familias migrantes, aunque insiste en que la recepción de documentos no garantiza el visado, pues la decisión final corresponde de forma exclusiva al consulado del país de destino.

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