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El huracán “Polo” toca tierra en Baja California Sur como Categoría 3 y avanza hacia Sonora
/México/Video

Así impactó el huracán Polo en Comondú: viento, lluvias e inundaciones en Baja California Sur

El huracán Polo tocó tierra aproximadamente a las 00:00 horas de este martes 29 de septiembre en las inmediaciones de Las Barrancas, Comondú, Baja California Sur.

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Por: Ximena Ochoa

Antes de tocar tierra, Polo permaneció como huracán categoría 3 y sus efectos provocaron fuerte oleaje en Puerto San Carlos, donde se rompió un bordo de contención y el agua avanzó hacia calles y viviendas.

Videos difundidos desde Ciudad Constitución, La Purísima y Puerto Adolfo López Mateos muestran fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas, árboles y estructuras moviéndose por la fuerza del fenómeno.

Conagua mantiene el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales en Baja California Sur y Sonora, además de oleaje elevado y riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos en zonas bajas.

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