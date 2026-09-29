Así impactó el huracán Polo en Comondú: viento, lluvias e inundaciones en Baja California Sur

Antes de tocar tierra, Polo permaneció como huracán categoría 3 y sus efectos provocaron fuerte oleaje en Puerto San Carlos, donde se rompió un bordo de contención y el agua avanzó hacia calles y viviendas.

Videos difundidos desde Ciudad Constitución, La Purísima y Puerto Adolfo López Mateos muestran fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas, árboles y estructuras moviéndose por la fuerza del fenómeno.

Conagua mantiene el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales en Baja California Sur y Sonora, además de oleaje elevado y riesgo de inundaciones, deslaves y desbordamientos en zonas bajas.