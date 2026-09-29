En imágenes: Así impactó el huracán “Polo” en las costas de Baja California Sur

En punto de las 00:00 (tiempo local) del martes 29 de septiembre, el huracán Polo tocó tierra en las inmediaciones de Las Barrancas, ubicado en el municipio de Comondú, Baja California Sur; sin embargo, durante la mañana de este día podría tocar tierra en Sonora.

El ciclón entró al territorio de la República Mexicana como un huracán categoría 2; sin embargo, con el paso de las horas se ha degradado y ya es categoría 1.

Actualmente se localiza en el golfo de California, es decir, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, así como a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Huracán Polo "Polo" dejó inundaciones en Baja California Sur (Raquel Cunha/REUTERS)

Huracán Polo "Polo" tocó tierra durante las primeras horas del día (Raquel Cunha/REUTERS)

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” hoy 29 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el ciclón avanza con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste.

Así avanza actualmente el huracán Polo:

Huracán Polo "Polo" afectó primero a Guerrero, Colima y Michoacán (Raquel Cunha/REUTERS)

CFE confirma afectaciones en Baja California Sur tras el paso del huracán “Polo”

A las 08:00 horas (tiempo local) de este martes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 21 mil 50 usuarios de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, BCS, así como Guaymas, Sonora, resultaron con afectaciones en el servicio eléctrico tras el paso del ciclón.

De los cuales, actualmente, nueve mil 563 permanecen sin servicio, por lo que trabajan para restablecer completamente la energía eléctrica en ambas entidades.

Huracán Polo "Polo" ahora se dirige a Sonora (Raquel Cunha/REUTERS)

Huracán Polo Autoridades siguen vigilando la situación en Baja California Sur (Raquel Cunha/REUTERS)

“Al momento, se han identificado daños en la infraestructura eléctrica, consistentes en 20 postes de media tensión, dos claros de media tensión y tres claros de baja tensión”, se pudo leer en el reporte de la CFE.

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