Vence el 30 de septiembre: el concurso de baile para adultos mayores que reparte premios de hasta 15 mil pesos

En Aguascalientes, la comunidad de la tercera edad encuentra una nueva oportunidad para socializar y mantenerse activa a través del baile. El DIF Municipal de Aguascalientes puso en marcha el concurso de baile para adultos mayores conocido como Segundo Concurso de Baile “Danzón, Cumbia y Rock & Roll”, una iniciativa dirigida a personas de 60 años en adelante que buscan competir y divertirse en un ambiente comunitario, en línea con otras propuestas como los clubes INAPAM que ofrecen actividades gratuitas a personas mayores en México.

Las inscripciones hasta el 30 de septiembre permanecen abiertas y son completamente gratuitas para quienes cumplan los requisitos establecidos por la dependencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué comprende el Segundo Concurso de Baile del DIF Municipal de Aguascalientes?

El certamen, impulsado por el DIF Municipal de Aguascalientes, reúne tres géneros musicales muy arraigados entre la población de la tercera edad: danzón, cumbia y rock and roll. La dinámica busca reconocer las habilidades de baile de los participantes y promueve la convivencia y el ejercicio físico entre personas de 60 años en adelante. Cada categoría musical entrega premios de hasta 15 mil pesos para los ganadores, según confirmó la dependencia municipal.

El interés por este tipo de programas crece en otras entidades del país, donde iniciativas similares buscan ampliar las oportunidades para este grupo de la población, como la propuesta que impulsa Baja California Sur para abrir nuevas oportunidades laborales a personas mayores. Estas acciones reflejan una tendencia nacional hacia la inclusión de la tercera edad en espacios recreativos, laborales y culturales.

Para inscribirse, los interesados deben presentar documentos oficiales vigentes que confirmen su edad y su residencia en el municipio de Aguascalientes.

Cédula de inscripción

Copia de la credencial INE

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de tres meses

Certificado médico vigente

El proceso se divide en tres momentos clave que marcan el calendario del certamen. La primera etapa eliminatoria se realizará del 5 al 30 de octubre, mientras que la segunda etapa eliminatoria ocurrirá del 2 al 27 de noviembre. La gran final queda programada para el domingo 6 de diciembre, fecha en la que se conocerá a los ganadores de cada categoría.

Sedes, contacto y otros apoyos para adultos mayores en México

Las eliminatorias y la fase final del certamen se realizarán en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Jardín de San Marcos y el Barrio de la Salud, además de La Pona, el Parque Hidalgo y el Salón Los Globos. Cada sede albergará una parte del proceso conforme los participantes avancen entre etapas.

Quienes tengan dudas sobre el proceso pueden comunicarse al teléfono 449 912 77 20 o al número de WhatsApp 449 123 40 47, habilitados por la dependencia para resolver consultas. La convocatoria llega en un momento en que otros trámites para este sector también concentran la atención, como la renovación de la credencial INAPAM que deberán tramitar algunos adultos mayores en octubre para mantener sus beneficios vigentes.

La convocatoria forma parte de una estrategia más amplia del ayuntamiento para impulsar el envejecimiento activo entre la población de Aguascalientes. El DIF Municipal adelantó que los detalles logísticos de cada sede y fecha específica se compartirán conforme avance el calendario del certamen.

Los adultos mayores interesados en participar deben acercarse a los módulos del DIF Municipal de Aguascalientes antes del 30 de septiembre para no perder la oportunidad de sumarse a esta edición.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.