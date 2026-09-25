Consultas médicas a mitad de precio en Querétaro: los consultorios que ofrecen 50% de descuento a adultos mayores con INAPAM entre septiembre y octubre 2026

Para todas aquellas personas adultas mayores que se encuentren en búsqueda de un consultorio médico en Querétaro, su credencial del INAPAM puede ayudarles a reducir el costo de una consulta. En el estado hay establecimientos que ofrecen descuentos para quienes cuentan con esta identificación, con beneficios que llegan hasta el 50%.

Entre las opciones disponibles hay consultorios en Juriquilla y la colonia San Pablo, además de otros establecimientos de la capital queretana con descuentos de entre 20% y 30%.

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Consultorios médicos con hasta 50% de descuento INAPAM

Según el Directorio de Beneficios del INAPAM 2026, uno de estos sitios es el Consultorio Médico Dr. Ramón de Jesús del Cueto Aizpuru, el cual cuenta con un descuento de 50% en consulta médica. Se localiza en Juriquilla y cuenta con los siguientes datos:

Dirección: Boulevard Universitario #540, Interior 49 B, colonia Fraccionamiento Jurica Acueducto, Juriquilla, C.P. 76230.

Boulevard Universitario #540, Interior 49 B, colonia Fraccionamiento Jurica Acueducto, Juriquilla, C.P. 76230. Teléfono: 442 1612 001.

Otra alternativa es el Consultorio Médico Dr. José Gilberto Reyes García, ubicado dentro del Hospital Star Médica Querétaro, en la colonia San Pablo. En este caso, el descuento es escalonado y puede ser de 10%, 20% o hasta 50%, según la atención médica especializada.

Dirección: Boulevard Bernardo Quintana #4060, Hospital Star Médica Querétaro, colonia San Pablo, C.P. 76125.

Boulevard Bernardo Quintana #4060, Hospital Star Médica Querétaro, colonia San Pablo, C.P. 76125. Teléfono: 442 195 8637.

Otros consultorios médicos con descuento para adultos mayores

Además de los establecimientos con descuentos de hasta 50%, el directorio contempla otras opciones en Querétaro con porcentajes menores:

Consultorio Médico Dr. Hugo Cruz Gaona: 25% de descuento. Francisco I. Madero #194, colonia Centro. Teléfono: (01) 441 27 0036.

25% de descuento. Francisco I. Madero #194, colonia Centro. Teléfono: (01) 441 27 0036. Consultorio Médico Dr. Luis Alberto Ferer Ponce: 20% de descuento. La Lagunita Landa de M., colonia Centro.

20% de descuento. La Lagunita Landa de M., colonia Centro. Consultorio Médico General Sec. Privado Dr. Mariano Pineda Tamez: 30% de descuento. Estrella del Norte #302, Interior 4, prolongación Morelos, colonia La Aurora. Teléfono: (01 442) 120 4794.

30% de descuento. Estrella del Norte #302, Interior 4, prolongación Morelos, colonia La Aurora. Teléfono: (01 442) 120 4794. Consultorio Médico General Sec. Privado Dra. Ana María Figueroa Bermúdez: 30% de descuento. Estrella del Norte #302, Interior 4, prolongación Morelos, colonia La Aurora. Teléfono: (01 442) 120 4794.

¿Cómo hacer válido el descuento con la credencial INAPAM?

Para aprovechar cualquiera de estos beneficios es necesario presentar la credencial INAPAM y confirmar directamente con el consultorio las condiciones del descuento. El porcentaje puede variar entre establecimientos y, en algunos casos, según el tipo de atención médica.

Por ello, antes de acudir es recomendable llamar al consultorio para confirmar que el beneficio se encuentra vigente, conocer los horarios y preguntar qué servicios participan en el descuento.

También es importante considerar que estos beneficios no representan consultas médicas gratuitas. Se trata de descuentos aplicables a los servicios que cada establecimiento tiene registrados para las personas adultas mayores con credencial INAPAM.

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