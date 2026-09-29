Clima Hoy en México: “Polo” y “Rachel” ponen al país bajo el agua: Habrá fuertes lluvias y ráfagas de viento

México enfrentará este martes 29 de septiembre un escenario meteorológico complicado con la presencia de los ciclones tropicales “Polo” y “Rachel”, además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Polo” ingresará a Sonora durante el día y se debilitará progresivamente al avanzar sobre tierra; su interacción con otros sistemas favorecerá precipitaciones extraordinarias en el noreste del país.

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Sistemas Meteorológicos hoy martes 29 de septiembre en México México se prepara para un martes extremo: Polo y Rachel desatan lluvias torrenciales, oleaje y fuertes vientos (SMN)

Clima Hoy en México: ¿Dónde habrá lluvias torrenciales?

Las precipitaciones más importantes esperan en Sonora y Michoacán donde podrían registrarse lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros. También se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

En Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Quintana Roo podrían presentarse lluvias de 50 a 75 milímetros. La combinación de estos ecosistemas puede generar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento de ríos y arroyos, además de la caída de árboles especialmente en zonas vulnerables.

¿Qué pasará con la tormenta tropical “Rachel”?

La tormenta tropical “Rachel”, frente a las costas de Michoacán, favorecerá lluvias torrenciales en este estado e intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Colima.

También se esperan condiciones marítimas peligrosas: El oleaje podría alcanzar entre 5 y 6 metros en el golfo de California y costas de Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.

Clima Hoy Martes 29 de septiembre de 2026 en México Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días. (SMN)

Temperaturas extremas como parte del clima hoy en México

Mientras algunas regiones del país enfrentarán lluvias torrenciales, el ambiente seguirá de caluroso a muy caluroso en buena parte del noroeste, oriente y la península de Yucatán, con máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones o deslaves; ¿tu estado está entre los que recibirán las lluvias más intensas de este martes?

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