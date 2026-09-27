Pérdida de memoria en adultos mayores: estas señales requieren atención y el INAPAM ofrece una clínica especializada

Si a una persona de 60 años o más le preocupa que sus olvidos sean cada vez más frecuentes, el INAPAM cuenta con una Clínica de la Memoria donde puede recibir una valoración especializada. El instituto recordó este 22 de septiembre que los cambios en la memoria no son una consecuencia inevitable de envejecer y que identificarlos a tiempo permite conocer si se trata de un cambio asociado con la edad o de una alteración que requiere atención.

No todos los olvidos son motivo de alarma. Perder de vista dónde quedaron las llaves, olvidar ocasionalmente un nombre o necesitar un poco más de tiempo para recordar algo puede ocurrir con la edad. La señal de alerta aparece cuando estos episodios se vuelven frecuentes y comienzan a dificultar conversaciones, tareas cotidianas o actividades que antes podían realizarse sin problemas.

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¿Cuándo un problema de memoria necesita atención?

Con el paso de los años puede tomar un poco más de tiempo recordar cierta información o procesarla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la demencia no forma parte normal del envejecimiento. Este síndrome puede afectar la memoria, el pensamiento y la capacidad para desenvolverse en la vida diaria. Actualmente, alrededor de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo.

En México, el INAPAM señala que la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, en conjunto, representan alrededor del 90% de los casos de demencia.

¿Qué revisan en la Clínica de la Memoria del INAPAM?

Ante este tipo de problemas, el INAPAM cuenta con la Clínica de la Memoria, la cual se encarga de ofrecer un proceso completo que inicia con la valoración de una historia clínica y pruebas de tamizaje que permiten identificar si existen señales de deterioro cognitivo leve o de un trastorno neurocognitivo mayor, como la demencia.

A partir de los resultados, un equipo multidisciplinario determina la atención que requiere cada persona. El acompañamiento no se queda únicamente en el paciente: también incluye orientación para familiares y cuidadores, con información que les ayude a comprender el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

¿Quién puede acudir y dónde se encuentra?

Para recibir atención se pide:

Tener 60 años o más

Presentar señales o sospecha de algún problema de memoria

Acudir acompañado de un familiar o persona cuidadora

Llevar una identificación oficial

Dependiendo del caso, también pueden solicitarse estudios médicos, una lista de los medicamentos que toma la persona o un resumen clínico.

La Clínica de la Memoria se encuentra dentro del Centro de Atención Integral del INAPAM, en Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y para solicitar información está disponible el teléfono 55 3923 2052 o al correo electrónico: buzon.gerontologia@inapam.gob.mx

La memoria también se cuida antes de que aparezcan los olvidos

Mantener el cerebro activo va más allá de hacer ejercicios de memoria. La actividad física, el control de la presión arterial y la diabetes, evitar el tabaco, conservar vínculos sociales y mantenerse mentalmente activo también forman parte del cuidado cognitivo.

De hecho, las nuevas directrices de la OMS publicadas en julio de 2026 indican que hasta 45% del riesgo de demencia podría estar relacionado con factores modificables, entre ellos el aislamiento social, la inactividad física, el tabaquismo y algunas enfermedades crónicas.

Por eso, cuando un cambio en la memoria se vuelve constante o empieza a alterar la rutina, no conviene asumirlo simplemente como “algo de la edad”. Una valoración puede ayudar a conocer qué está ocurriendo y, en caso necesario, iniciar un seguimiento tanto para la persona adulta mayor como para quienes la acompañan.

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