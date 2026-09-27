Tequisquiapan confirma una obra pendiente desde hace varios años y se rehabilitarán más de 1,600 metros cuadrados de pavimento

El Ayuntamiento de Tequisquiapan inició la rehabilitación de una vialidad en la comunidad de San Nicolás que los habitantes solicitaban desde hace varios años. Los trabajos, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas municipal, contemplan la sustitución del pavimento por empedrado húmedo empacado con mortero en más de 1,600 metros cuadrados, además de guarniciones, banquetas y un dentellón de la calle Guadalupe Naranjo.

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¿En qué consiste la rehabilitación de la calle Guadalupe Naranjo?

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Rolando Trejo Reséndiz, el proyecto contempla distintos frentes de trabajo sobre la misma vialidad. Estas son las obras que contempla la rehabilitación:

1,639.21 metros cuadrados de pavimento con empedrado húmedo empacado con mortero.

159.17 metros lineales de guarniciones.

159.63 metros cuadrados de banqueta.

35.17 metros lineales de dentellón.

El tipo de pavimento elegido busca mayor durabilidad frente al tránsito constante de vehículos, así como facilitar el desagüe pluvial en la zona, uno de los principales reclamos de los vecinos durante la temporada de lluvias.

Se vienen nuevas obras de pavimento en Tequisquiapan. (Crédito: X Ayto Benito Juárez / @AytoCancun)

¿Por qué esta obra era una prioridad para los vecinos de San Nicolás?

La vialidad conecta a decenas de familias con la escuela de la comunidad y concentra buena parte del tránsito peatonal y vehicular de San Nicolás. Vecinos como María Dolores Martínez describen la calle como “una de las vialidades más transitadas de la comunidad, por donde diariamente circulan familias y niños que se dirigen a la escuela”.

Durante años, el estado del pavimento generó baches, encharcamientos y dificultades para transitar a pie, sobre todo en temporada de lluvias. La falta de guarniciones y banquetas también representaba un riesgo para los peatones que caminan junto al tránsito vehicular.

Con el arranque de los trabajos, los vecinos esperan que la vialidad quede en condiciones adecuadas antes de que inicie la próxima temporada de lluvias, aunque el municipio no detalló una fecha estimada de conclusión.

Se recomienda a los vecinos de la zona tomar previsiones durante los trabajos, como rutas alternas mientras avanza la obra en la calle Guadalupe Naranjo. El presidente municipal, Héctor Magaña Rentería, señaló: “Continuaremos priorizando obras relacionadas con servicios básicos, movilidad y mejoramiento de la infraestructura en las comunidades”.

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