Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”; toca tierra por segunda vez en México y llega a Guaymas, Sonora

El huracán Polo tocó “un poco” tierra por segunda vez en el territorio mexicano, alrededor de las 11:47 horas (tiempo local) llegó a Guaymas, Sonora, siendo de categoría 1 tras degradarse con el paso de las horas, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Durante los primeros minutos de este martes 29 de septiembre, el ciclón tocó tierra en las inmediaciones de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, como un huracán categoría 2.

Hurricane #Polo Advisory 36A (11 AM MST, Tue Sep 29): Polo Makes Landfall a Little East of Guaymas Mexico. High Winds and Heavy Rains Expected in Portions of Northwestern Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”

Actualmente, el huracán avanza con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste.

Así puedes ver su desplazamiento en tiempo real:

Lluvias torrenciales en Sonora por huracán “Polo”

Ante la presencia de Polo en Sonora, las autoridades informaron que se esperan lluvias torrenciales en los municipios ubicados en el centro, sur y costa.

Además, habrá tormentas y lluvias en Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua, así como en Baja California.

Hasta el momento, las autoridades no reportan pérdidas materiales ante el paso del ciclón.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.