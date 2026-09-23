Adultos mayores podrían convertir su vivienda en dinero en Nuevo León gracias a esta iniciativa

Tener una casa propia no siempre significa contar con dinero disponible para pagar medicamentos, cuidados u otros gastos del día a día. Sin embargo, en Nuevo León, una iniciativa plantea que los adultos mayores puedan aprovechar el valor de su vivienda para recibir recursos sin tener que dejar de habitarla.

La propuesta se conoce como hipoteca inversa, aunque todavía no está disponible en el estado. Para que pueda convertirse en una opción real, primero tendría que aprobarse la reforma e incorporarse al Código Civil de Nuevo León, que actualmente no contempla esta figura.

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¿Cómo funcionaría la hipoteca inversa en Nuevo León?

La idea es utilizar la vivienda como garantía ante un banco o institución financiera. A cambio, el adulto mayor recibiría dinero y podría seguir viviendo en la propiedad.

De acuerdo con la iniciativa publicada por el Congreso de Nuevo León, los recursos podrían recibirse de tres formas:

En un solo pago

Mediante pagos periódicos

A través de una línea de crédito

El monto, la forma de entrega y las demás condiciones quedarían establecidas en un contrato entre ambas partes.

¿Quiénes podrían acceder?

Uno de los principales requisitos sería tener 60 años o más. Además, la propiedad tendría que ser la vivienda habitual del adulto mayor.

Esto significa que la propuesta está pensada para la casa donde vive la persona y no para un departamento que renta a alguien más o una segunda propiedad.

Para incorporar esta modalidad, la iniciativa plantea añadir al Código Civil un nuevo Capítulo III Bis, denominado “De la Hipoteca Inversa”, después del artículo 2831.

Actualmente, ese artículo forma parte de las reglas generales sobre hipotecas y establece qué ocurre cuando la persona obligada a constituir una garantía no cuenta con inmuebles suficientes. A partir de ahí se insertarían las nuevas disposiciones para regular la hipoteca inversa.

La propuesta aún debe ser analizada. La iniciativa ya se encuentra vigente en estados como la CDMX y el Edomex. (Getty Images)

¿Tendrían que dejar su casa?

Ese es justamente uno de los puntos centrales de la propuesta: convertir parte del valor de la vivienda en recursos sin obligar al propietario a mudarse.

Sin embargo, todavía faltan por definirse las reglas finales que determinarían aspectos como la valuación del inmueble, intereses, obligaciones de las partes y la forma en que se recuperaría el financiamiento.

Por ahora, estas condiciones no pueden darse por vigentes, ya que el proyecto todavía debe pasar por el proceso legislativo.

La hipoteca inversa ya existe en CDMX y Edomex

La propuesta tiene antecedentes en otras partes del país. Tanto la Ciudad de México como el Estado de México ya contemplan la hipoteca inversa en sus códigos civiles.

En la CDMX, por ejemplo, la legislación permite que una persona de 60 años o más utilice un inmueble de su propiedad como garantía y reciba el crédito en una sola exhibición o mediante pagos periódicos. También establece que debe realizarse un avalúo para conocer el valor comercial de la propiedad.

En el Estado de México, la regulación también parte de una vivienda habitual y propia y contempla pagos periódicos para personas de 60 años o más.

¿Quién presentó la iniciativa y qué sigue?

La iniciativa fue presentada el 17 de septiembre de 2026 ante la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León por la diputada Claudia Caballero Chávez, del PAN.

La propuesta todavía deberá analizarse y, de acuerdo con el boletín del Congreso, se busca discutirla en mesas de trabajo con especialistas del ámbito jurídico, bancos e instituciones financieras.

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