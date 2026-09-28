El Pueblo Mágico a una hora de Toluca que regresa su festival tras 8 años: del 16 al 18 de octubre con más de 50 actividades gratis

Después de ocho años de pausa, Malinalco volverá a llenarse de música, teatro, danza y otras expresiones culturales con la quinta edición de su Festival Cultural. El encuentro se realizará del 16 al 18 de octubre de 2026, con más de 50 actividades gratuitas repartidas en distintos puntos del Pueblo Mágico del Estado de México.

La propuesta puede convertirse en una opción para una escapada desde Toluca, ya que el municipio se encuentra a unos 65 kilómetros de la capital mexiquense. La programación todavía no se presenta completa, por lo que aún no se conocen todos los nombres de los artistas, horarios ni actividades que tendrá cada día.

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¿Cuándo es el Festival Cultural de Malinalco 2026?

El Festival Cultural de Malinalco se realizará durante tres días, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, en lo que será su quinta edición. Las anteriores tuvieron lugar en 2014, 2015, 2016 y 2018, por lo que el encuentro regresa después de ocho años.

La entrada a las actividades será gratuita y la organización contempla más de 50 propuestas para distintos públicos. Entre lo anunciado hay música, teatro, danza, talleres, entre muchas otras actividades.

Por ahora, la cartelera detallada todavía no se ha dado a conocer. Esto significa que aún falta conocer qué artistas participarán en cada jornada, así como los horarios y la distribución puntual de las actividades.

¿Qué habrá en el Festival Cultural de Malinalco?

Uno de los montajes centrales será “Malinalxóchitl, la sublimación de un destino”, obra dirigida por Juan Carlos Embriz que aborda la figura de Malinalxóchitl y elementos relacionados con la historia y las tradiciones de Malinalco. Su presentación está prevista para el sábado 17 de octubre.

Entre las actividades anunciadas hasta el momento se encuentran:

Música y conciertos de cámara.

Teatro y presentaciones de danza.

Talleres, clases y exposiciones.

Cuentacuentos y actividades infantiles.

Recorridos y callejoneadas.

Corredor artesanal.

Pabellón o corredor gastronómico.

La obra “Malinalxóchitl, la sublimación de un destino”.

Aunque ya se conoce el tipo de actividades que formarán parte del festival, la cartelera completa con artistas, horarios y actividades por día todavía está pendiente de publicación.

Estas son las sedes del Festival Cultural de Malinalco

Una de las particularidades de esta edición será que el festival no estará concentrado en un solo escenario. Las actividades se repartirán en 11 sedes, entre espacios culturales, religiosos, calles y plazas, de manera que el recorrido por Malinalco forme parte de la experiencia.

Entre los espacios anunciados están:

Capilla de San Juan.

Capilla de Santa Mónica.

Capilla de Santa María.

Convento Agustino.

Casa de Cultura Malinalxóchitl.

Museo Luis Mario Schneider.

Teatro Municipal.

Explanada Cívica.

Jardín.

Parroquia del Divino Salvador.

Calles y otros espacios públicos integrados al circuito cultural.

Además de artistas locales, en el festival participarán integrantes de las Escuelas de Bellas Artes de Toluca y Capulhuac y de la Universidad Autónoma del Estado de México, aunque todavía no se ha presentado la lista completa de participantes.

El Festival Cultural de Malinalco 2026 también fue seleccionado dentro del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) de la Secretaría de Cultura federal. El proyecto aparece entre los seleccionados para recibir apoyo en la edición 2026.

¿Cómo llegar a Malinalco desde Toluca?

Malinalco se encuentra a unos 65 kilómetros de Toluca y el trayecto en automóvil puede tomar poco más de una hora, aunque el tiempo depende de la ruta y las condiciones del tráfico.

Para quienes viajen en transporte público, no hay una ruta directa desde Toluca. Entre las opciones disponibles está viajar primero hacia Tenancingo o Tenango del Valle y desde ahí continuar en colectivo o taxi hacia Malinalco.

Como el programa completo del festival todavía está pendiente de publicarse, conviene consultar la cartelera antes del viaje para conocer los horarios, sedes específicas y actividades programadas para cada día.

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