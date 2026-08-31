El programa del INAPAM con el que este grupo de adultos mayores puede acceder a sueldo, aguinaldo y vacaciones desde septiembre 2026

Cumplir 60 años no significa necesariamente dejar atrás la vida laboral. De hecho, para quienes desean seguir trabajando, regresar a una empresa o encontrar una actividad acorde con su experiencia, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su servicio de Vinculación Productiva.

A través de este esquema, el Instituto conecta a las personas adultas mayores con empresas que cuentan con oportunidades de trabajo. Así, cuando se concreta una contratación formal, la relación laboral debe respetar los derechos correspondientes, entre ellos salario y prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y otros beneficios desde septiembre.

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Una oportunidad para seguir trabajando después de los 60

Según el INAPAM, el programa está dirigido a personas de 60 años o más que quieran incorporarse o continuar dentro del mercado laboral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 había alrededor de 5.8 millones de personas adultas mayores económicamente activas en México, un porcentaje importante en el actual mercado que refleja el impacto de esta población en el panorama laboral.

Ante esto, el instituto lanzó, en años anteriores, el programa Vinculación Productiva, que funciona como un puente entre quienes buscan una oportunidad y las empresas interesadas en contratar personal. De acuerdo con los lineamientos oficiales de 2026, se toma en cuenta el oficio, habilidades o profesión de cada persona para acercarla a opciones disponibles en los sectores público y privado.

De esta manera, la experiencia acumulada durante años de trabajo puede convertirse en una herramienta para encontrar una nueva oportunidad laboral.

¿Cómo funciona el programa y qué beneficios brinda?

Según lo establecido en el programa, existen dos modalidades de Vinculación Productiva:

Empleo formal , donde existe una contratación y se recibe un salario además de otros beneficios propios de cada trabajo como aguinaldo, seguro, entre otros

, donde existe una contratación y se recibe un salario además de otros beneficios propios de cada trabajo como aguinaldo, seguro, entre otros Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, enfocado en actividades de empacado en tiendas de autoservicio

Esta última modalidad es voluntaria y no genera una relación laboral con la tienda, por lo que no incluye sueldo, aguinaldo ni vacaciones. En estos casos, las personas reciben aportaciones voluntarias de los clientes.

Por ello, quienes busquen un trabajo con prestaciones deberán preguntar específicamente por las opciones de empleo formal disponibles al momento de acudir.

¿Qué se necesita para entrar a Vinculación Productiva?

Los Lineamientos de Operación 2026 del INAPAM establecen estos requisitos:

Tener 60 años o más

Acudir a un Módulo de Vinculación Productiva

Presentar credencial INAPAM o identificación oficial con fotografía

Llevar la CURP, preferentemente certificada

El proceso es gratuito y presencial:

Llenar la solicitud de inclusión social Realizar una entrevista con el personal de Vinculación Productiva Seleccionar una oferta laboral o productiva disponible Gestionar una entrevista con la empresa interesada

El horario de atención publicado por el Instituto es de 8:00 a 14:00 horas.

¿Dónde consultar los módulos para buscar trabajo?

El INAPAM mantiene un listado de Módulos de Vinculación Productiva para que las personas interesadas puedan localizar el punto de atención más cercano.

Las ubicaciones y la información del programa pueden consultarse directamente en el sitio oficial de Vinculación Productiva del INAPAM.

Para septiembre de 2026, el servicio continúa disponible ya que no se trata de una convocatoria que abra únicamente durante ese mes. Por ello, las personas de 60 años o más interesadas en seguir trabajando pueden consultar los módulos y conocer las oportunidades disponibles de acuerdo con su experiencia y perfil laboral.

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