Un mes con la bebé equivocada: ADN revela grave error en hospital del IMSS en Mexicali

Dos familias vivieron durante aproximadamente un mes con una recién nacida que no era su hija biológica, luego de que las bebés fueran entregadas por error en el Hospital Gineco-Pediátrico 31 del IMSS, en Mexicali, Baja California. El caso fue confirmado por el propio Instituto y salió la luz después de pruebas de ADN.

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¿Cómo descubrieron que las bebés habían sido intercambiadas?

De acuerdo con el testimonio de uno de los padres, citado por medios locales, las familias tenían dudas acerca de lo ocurrido y finalmente se realizaron pruebas genéticas (ADN) a las madres y a las niñas.

Los resultados confirmaron que las dos recién nacidas habían sido intercambiadas y permanecieron durante semanas con familias distintas a las que correspondían biológicamente.

Según la explicación atribuida al personal del hospital, una de las bebés habría perdido su pulsera de identificación y al colocarlo nuevamente se produjo la confusión. Familiares, sin embargo, cuestionaron el manejo de la situación y señalaron que no recibieron la información suficiente mientras existían sospechas acerca de la identidad de las menores.

¿Qué hará el IMSS tras el error?

El IMSS reconoció el intercambio de recién nacidas y ofreció disculpas a los dos familias. Además, anunció una revisión de sus procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal.

Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia, informó que Instituto brindará acompañamiento psicológico, médico y jurídico, además de proteger la identidad y los datos personales de las menores.

El caso abre una pregunta difícil sobre los protocolos de identificación de recién nacidos en hospitales; ¿cómo evitar que un error administrativo pueda alterar durante semanas la vida de dos familias?

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