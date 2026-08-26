El programa del INAPAM que ayuda a los adultos mayores a volver a conseguir empleo: requisitos y cómo aplicar en septiembre 2026

Miles de personas mayores de 60 años buscan una alternativa formal para volver al mercado laboral y el programa de INAPAM ayuda a adultos mayores a lograrlo mediante el Servicio de Vinculación Productiva. La convocatoria fija los requisitos y el proceso para conseguir empleo en empresas privadas y públicas, con inscripciones abiertas durante septiembre 2026.

El trámite es gratuito y el proceso para aplicar solo exige acudir a un módulo del INAPAM con la credencial vigente y la CURP en mano. Ahí, el personal revisa el perfil de cada solicitante antes de recomendarlo a una vacante formal o al programa de empaque voluntario en tiendas de autoservicio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa de INAPAM para el empleo de adultos mayores?

El Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM conecta a personas de 60 años o más con empresas privadas y públicas dispuestas a contratar personal con experiencia. El instituto no cobra por el registro ni garantiza una vacante, pero facilita la primera entrevista laboral entre el solicitante y la empresa interesada.

Cuando la empresa contrata de forma directa, el trabajador recibe sueldo y prestaciones de ley como cualquier otro empleado, porque la relación laboral no depende del INAPAM. La otra ruta, el empaque voluntario en tiendas de autoservicio, no genera sueldo fijo y depende de las propinas que dejan los clientes.

Quienes eligen el empaque voluntario deben contar con servicio médico vigente ante cualquier emergencia y no exceden las seis horas diarias de actividad frente a las cajas. La guía del INAPAM también prohíbe que un empacador dé órdenes a otro, porque ningún voluntario tiene autoridad sobre sus compañeros.

Empleo formal o empaque voluntario: las dos rutas que ofrece el INAPAM. (Gunnar Svanberg Skulason/Getty Images)

Requisitos del INAPAM para el Servicio de Vinculación Productiva

El Servicio de Vinculación Productiva evalúa el perfil de cada aspirante antes de recomendarlo a una empresa, por lo que el instituto pide datos personales completos y verificables desde el primer contacto. Esa revisión evita que la persona mayor pierda tiempo en procesos que no correspondan a su experiencia o a sus intereses.

Requisitos para inscribirse:

Credencial INAPAM vigente

CURP actualizada

Acudir de manera presencial al módulo correspondiente

El trámite no representa ningún gasto para quien solicita el apoyo, una condición que distingue a este programa de otras gestorías privadas que sí cobran por conectar a un trabajador con una vacante. El INAPAM subraya el carácter gratuito del servicio en cada módulo del país.

La atención es exclusivamente presencial, porque el personal necesita conversar con el solicitante para entender su experiencia laboral previa y sus expectativas de horario o sueldo. Ese contacto directo agiliza la asignación de la persona mayor a una empresa o a la modalidad de empaque voluntario.

¿Cómo aplicar al programa de INAPAM en septiembre 2026?

Septiembre 2026 se perfila como un mes clave para los adultos mayores que buscan reactivar su vida laboral, porque el INAPAM mantiene abierta la convocatoria en todos sus módulos estatales. El interesado debe acercarse sin cita previa durante el horario matutino para iniciar el proceso.

Pasos para aplicar:

Localizar el módulo INAPAM más cercano

Presentar credencial y CURP en el mostrador de Vinculación Productiva

Compartir experiencia laboral y disponibilidad de horario

Esperar la canalización hacia una empresa o al programa de empaque voluntario

Una vez registrado, el solicitante espera a que el instituto identifique una empresa compatible con su experiencia, un proceso que puede tomar algunas semanas según la demanda de cada estado. El INAPAM no ofrece ningún pago directo por la sola inscripción, algo que conviene aclarar para evitar confusiones.

Las empresas privadas y públicas que participan deciden el sueldo, el horario y las prestaciones de cada vacante, porque la relación laboral queda fuera de las atribuciones del instituto. Por eso, el solicitante conserva la libertad de aceptar o rechazar cualquier oferta que le presenten.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.