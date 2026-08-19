Giro para los adultos mayores de Jalisco: el Congreso lanza paquete de propuestas que impactaría en este grupo de personas

Las personas adultas mayores de Jalisco podrían contar con nuevas acciones enfocadas en vivienda, cuidados, acceso a tecnología y atención ante situaciones de abandono. Especialistas, académicos y representantes de colectivos llevaron al Congreso estatal una serie de propuestas para fortalecer las políticas dirigidas a este sector.

Entre los planteamientos están la creación de un centro especializado, facilitar el acceso a vivienda asequible y adaptable y brindar atención a quienes se encuentran en situación de calle. Además, se busca abrir espacios permanentes de participación dentro del Congreso y reducir las barreras para acceder a dispositivos, internet y otros servicios digitales.

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¿Qué proponen para los adultos mayores de Jalisco?

Entre las acciones planteadas se encuentran:

Crear un Centro de Desarrollo Humano Integral para las Personas Adultas Mayores

Prevenir situaciones de abandono

Detectar casos de vulnerabilidad

Promover el autocuidado

Atender a personas mayores en situación de calle

Facilitar el acceso a vivienda asequible y adaptable

Reducir la brecha digital

Crear un Instituto Jalisciense para el Desarrollo Humano Integral de este sector

de este sector Establecer un Parlamento Permanente de las Sabias y los Sabios Mayores

Privilegiar el derecho a cuidar y ser cuidado

Las propuestas surgieron durante una mesa de trabajo encabezada por la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, a petición del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y Sabios Mayores.

En la mesa también participaron especialistas en:

Salud

Asistencia alimentaria

Cuidados paliativos

Además de representantes de dependencias y organizaciones sociales.

¿Qué cambiaría para los adultos mayores en el Congreso?

Uno de los planteamientos centrales es crear una Comisión Permanente de Adultos Mayores dentro del Congreso de Jalisco. Sobre este punto, Cárdenas Méndez se comprometió a presentar una propuesta para constituirla.

El objetivo sería contar con un espacio legislativo dedicado a analizar e impulsar políticas sociales relacionadas con las necesidades de las personas mayores. Sin embargo, hasta ahora el Congreso no ha informado una fecha para su presentación, discusión o eventual aprobación.

¿Por qué buscan reducir la brecha digital?

Otra de las preocupaciones es que la falta de dispositivos, conexión a internet o conocimientos tecnológicos puede dificultar el acceso a información y limitar la autonomía de las personas mayores.

Por ello, durante la mesa se propuso atender la brecha digital desde un enfoque de derechos humanos e incluso reconocer el acceso a la comunicación y a las redes como un derecho.

La medida tendría un alcance amplio. Un diagnóstico social publicado por el Gobierno de Jalisco señala que en el estado hay 999 mil 85 personas de 60 años o más, alrededor del 12% de la población.

Además, Jalisco cuenta con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, incluida en la Biblioteca Virtual del Congreso estatal.

¿Qué sigue con estas propuestas?

Por ahora, los planteamientos no representan nuevos apoyos o beneficios que puedan solicitarse de inmediato. Como parte del seguimiento, el próximo 30 de septiembre se realizará un conversatorio sobre derechos humanos y políticas públicas para las personas adultas mayores.

Además, el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y Sabios Mayores informó que trabaja en 23 proyectos agrupados en seis ejes estratégicos, enfocados en fortalecer la participación de organizaciones civiles y de las propias personas mayores en la construcción de políticas públicas.

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