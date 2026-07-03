Aprueban reforma en Baja California que impactará de esta manera en todos los adultos mayores del estado

Los adultos mayores de Baja California tienen nuevos derechos protegidos por ley. El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 17 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, una reforma que amplía las obligaciones de las familias y endurece las prohibiciones que ya existían en la legislación estatal.

La norma modifica la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del estado y establece conductas que los familiares tienen estrictamente prohibido ejercer contra quienes tienen 60 años o más. Lo que viene a continuación define exactamente qué está vetado y por qué esta reforma importa.

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¿Qué prohíbe la reforma a la Ley de Adultos Mayores en Baja California?

El artículo 29, fracción IX de la ley reformada ahora prohíbe de forma expresa que los familiares sometan a un adulto mayor a coacción, trabajos forzados o cualquier actividad que menoscabe su dignidad o integridad física. La norma ya contemplaba un catálogo de deberes familiares, pero la modificación a esa fracción amplía y precisa el alcance de las conductas prohibidas con un lenguaje más claro y más exigible.

El dictamen recibió 17 votos a favor, con aprobación unánime del Pleno. Las iniciativas fueron presentadas por las diputaciones Adriana Padilla Mendoza y Ramón Vázquez Valadez. La reforma entra en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

En términos prácticos, la ley reconoce a la familia como el núcleo primario de cuidado, pero establece con nitidez que ese rol no otorga ningún derecho a vulnerar la voluntad, la dignidad ni la integridad de la persona adulta mayor bajo ninguna circunstancia.

Congreso de BC aprobó por unanimidad prohibir trabajos forzados y coacción familiar contra adultos mayores. (Getty Images)

¿Por qué esta reforma a la ley de adultos mayores importa más allá de Baja California?

La incorporación de los conceptos de coacción y trabajos forzados alinea la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en particular con los marcos que buscan erradicar la explotación y proteger la integridad personal de las personas mayores. El sustento constitucional de la reforma está en el artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Mexicana.

Lo que cambia con esta reforma no es únicamente el texto de una ley estatal. La norma genera visibilidad institucional sobre formas de abuso que ocurren dentro del hogar y que históricamente no encontraban un nombre preciso en la legislación. Nombrar la coacción y el trabajo forzado en una ley especializada los convierte en conductas identificables, prevenibles y perseguibles.

La reforma también sienta precedente para otros estados del país que aún no han actualizado sus leyes locales en esta materia, al demostrar que una modificación específica a una fracción puede fortalecer de manera significativa el marco jurídico de protección a este sector de la población.

Si eres adulto mayor en Baja California o tienes un familiar en esa situación, conoce tus derechos y consulta la versión actualizada de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado una vez que aparezca publicada en el Periódico Oficial.

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