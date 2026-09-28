VIDEO: Así vive la “mano derecha” de Andy López Beltrán, Amílcar Olán, escondido en Suiza

La Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho caso omiso a los señalamientos por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado contra Jorge Amílcar Olán, la “mano” derecha de Andy López Beltrán, pero tan tranquilo no está pese a vivir en Lugano, Suiza.

Así lo encontró el periodista de Azteca Noticias, Irving Pineda, quien siguió una pista anónima que le sugirió dónde se escondía uno de los integrantes del Cártel del Malestar y quien se benefició de contratos con el Gobierno de México durante el sexenio pasado.

🔴Amílcar Olán corrió a esconderse a Suiza



Una investigación de @AztecaNoticias e @IrvingPineda documentó que Olán vive actualmente en Lugano, Suiza y reconstruyó sus vínculos con contratos gubernamentales y figuras cercanas a #Morena



Aquí la investigación completa:… pic.twitter.com/bpeDjLYVd3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

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¿Cómo encontró Azteca Noticias a Amílcar Olán y su escondite en Suiza?

Tras la llamada anónima, Irving Pineda viajó al país europeo para dar con el paradero de Olán, quien no ha respondido a los duros señalamientos en su contra.

“Llegó una llamada telefónica a Televisión Azteca, una llamada anónima y nos dijeron Jorge Amílcar Olán vive en vía Gaggini (Suiza)”, puntualizó.

Al encontrarse con él, el periodista de Azteca Noticias se acercó para poder conversar, pero este se negó al argumentar que iba con su hijo, después agredió a la cámara y amenazó con llamar a la policía.

Así vive Jorge Amílcar Olán en Suiza

El contratista favorito del sexenio pasado vive en una de las principales vías de Lugano, Suiza, en una casa que se nota a la distancia debido a su color rojo; sin embargo, pese a los contratos que celebró con el Gobierno de México y los millones que recibió, vive escondido.

“Pese a los millones que tiene (...) pues él no anda en la calle (...) está escondido Amílcar Olán. No sale, sale poquitito”, detalló Irving Pineda sobre el socio favorito de Andy López Beltrán.

A detalle, se dio a conocer que la casa ubicada en vía Collina D’Oro es lujosa, de tres pisos y en la parte de arriba tiene alberca, así como un comedor al aire libre, las cuales no son utilizadas por Olán tras más de siete días de investigación.

Además, se pudo comprobar que se trataba de una propiedad del tabasqueño debido a que su nombre, “Jorge Olán Aparicio”, aparecía en el buzón. Y es que en Suiza todas las propiedades tienen que tener un buzón con el nombre de la familia que ahí vive.

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