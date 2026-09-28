CFE alerta sobre apagón eléctrico en 3 estados de México; hay riesgo de corte de luz por huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)advirtió sobre tres entidades que podrían enfrentar un apagón eléctrico este martes 29 de septiembre. Baja California Sur y Sonora se encuentran en riesgo de enfrentar cortes de luz como consecuencia del paso del huracán Polo.

Asimismo, la compañía de luz anunció que tiene un corte de luz programado en el estado de Veracruz, donde se realizarán trabajos de mantenimiento este martes.

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¿En qué estados podría haber cortes de luz por el huracán Polo?

La llegada del huracán Polo a los estados de Baja California y Sonora activaron las alertas en la CFE. En conferencia de prensa, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que se tiene previsto que el huracán Polo provoque una suspensión temporal al servicio de luz e internet en diversas localidades de estos dos estados de la República, este martes 29 de septiembre. Asimismo, se informó a la población que el corte de luz podría comenzar a partir de las 14:00 horas y hasta la medianoche.

Las localidades en mayor riesgo de sufrir un apagón eléctrico según la CFE son las siguientes:

Municipio de Comondú : La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna e Insurgentes

: La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Poza Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna e Insurgentes Municipio de Mulegé : Heroica Mulegé, Punta Chivato, Santa Rosalía, Islas San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas

: Heroica Mulegé, Punta Chivato, Santa Rosalía, Islas San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas Municipio de Loreto: San Juan Bautista, San Juaniquito, San Nicolás, Loreto y San Javier

La CFE informó que ya desplegó cuadrillas en puntos estratégicos para iniciar con las labores de restauración del servicio eléctrico, tras el inminente apagón eléctrico que provocará la llegada del huracán Polo a tierra este lunes 28 de septiembre.

Lista de colonias sin luz en Veracruz este 29 de septiembre

Otra de las entidades que sufrirá apagones eléctricos este martes 29 de septiembre es Veracruz, donde se realizarán trabajos de mantenimiento que permitan garantizar un servicio de calidad para los habitantes de la Zona de Papaloapan, área Playa Vicente en Veracruz.

En la zona se registrará un corte de luz de dos horas y media. Comenzará a las 10:30 y terminará a las 13:00 horas. Las localidades afectadas son las siguientes:

Colonias Lomas Verdes y Campo Aéreo, hasta donde se encuentra Banco Azteca.

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