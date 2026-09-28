Vacunas, control de hipertensión, diabetes y más servicios de salud gratuitos llegan a Metepec hasta el 2 de octubre: horario y sede

Revisarse la presión, controlar la glucosa o ponerse al corriente con alguna vacuna no tendrá que esperar más para los habitantes de Metepec. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la Unidad Móvil de Atención a la Salud estará en la explanada de la Plaza Benito Juárez García, en el municipio mexiquense, donde las familias podrán acercarse de 9:00 a 12:00 horas para realizarse distintos chequeos y recibir orientación.

La jornada busca acercar la prevención a la vida cotidiana, con servicios de medicina, enfermería, psicología y odontología, además del seguimiento de algunos padecimientos. La mayoría de las atenciones serán gratuitas, aunque la única excepción será odontología, que tendrá una cuota de 80 pesos y estará disponible únicamente el viernes, de acuerdo con la convocatoria difundida por el Ayuntamiento de Metepec.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué servicios gratuitos habrá en Metepec?

Los servicios de medicina y enfermería estarán disponibles de lunes a viernes y abarcan desde revisiones preventivas hasta el seguimiento de enfermedades crónicas. La idea es aprovechar la visita no solo cuando existe algún malestar, sino también para detectar cambios a tiempo y mantener bajo control aspectos básicos de la salud.

Entre las atenciones anunciadas se encuentran:

Vacunación infantil y para adultos mayores

Control de hipertensión y diabetes

Control prenatal y orientación en lactancia

Curaciones y administración de medicamentos

Seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil

Toma de signos vitales y control de peso

Vacunación escolar y refuerzos

Atención de enfermedades crónicas

Registro de pacientes

Orientación sobre alimentación saludable

Educación sobre actividad física y autocuidado

Talleres de higiene personal y lavado de manos

Prevención de enfermedades respiratorias

Charlas sobre prevención de adicciones

Talleres de salud sexual y reproductiva

Pruebas rápidas de glucosa y VIH, según disponibilidad

Con estas opciones, la unidad puede servir tanto para quienes necesitan dar seguimiento a algún padecimiento como para quienes simplemente quieren conocer cómo están su presión, glucosa, peso o esquema de vacunación antes de que aparezca algún problema.

¿Qué días habrá atención psicológica?

La atención psicológica estará disponible únicamente martes y jueves. Además de brindar orientación, este espacio puede ayudar a identificar situaciones emocionales que requieran acompañamiento.

Los servicios incluyen:

Detección de necesidades educativas y orientación

Evaluación psicológica mediante entrevistas e historias clínicas

Canalización de pacientes que requieran intervención psicológica

Psicoeducación

Talleres

Actividades lúdicas

Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos

Odontología costará 80 pesos y solo estará disponible el viernes

La salud bucal también forma parte de la prevención. Por eso, aunque será el único servicio con costo, la consulta de odontología tendrá una cuota de 80 pesos y estará disponible únicamente el viernes.

Ese día se ofrecerán:

Detección de placa dentobacteriana

Limpieza dental

Aplicación de flúor

Selladores de fosas y fisuras en dientes sanos

Si buscas una prueba rápida de glucosa o VIH, toma en cuenta que su aplicación dependerá de la disponibilidad. Además, aunque la convocatoria del Ayuntamiento no indica que sea necesario sacar cita o ficha previa, lo más recomendable es llegar con tiempo, sobre todo porque la atención será únicamente de 9:00 a 12:00 horas.

Acudir a una jornada como esta no tiene que esperar a que exista una enfermedad. Revisarse a tiempo, mantener las vacunas al día o detectar algún cambio puede hacer una diferencia en el cuidado diario. En el caso de psicología y odontología, también será importante acudir el día correspondiente para evitar una “vuelta” innecesaria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.