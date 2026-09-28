Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Rachel” que amenaza las costas de Guerrero y Oaxaca

El Pacífico mexicano se encuentra en vilo no sólo por la presencia del huracán Polo, sino por la presencia de la tormenta tropical Rachel que alerta a las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca durante este lunes 28 de septiembre.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno meteorológico se localiza a 365 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, así como a 630 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Así avanza la tormenta tropical Rachel durante este lunes:

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¿Dónde lloverá hoy por la tormenta tropical “Rachel”?

Las autoridades mexicanas informan que debido a la circulación de la tormenta Rachel, habrá lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca; mientras que se esperan lluvias puntuales fuertes en Michoacán durante este lunes.

Es por lo anterior que mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco; asimismo, se instaló una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Puertos cerrados por la tormenta tropical “Rachel” hoy 28 de septiembre

Tormenta tropical "Rachel" Estos son los puertos cerrados este lunes ante la presencia de la tormenta en el Pacífico (Captura de pantalla | Semar)

Con base en la actualización de la Secretaría de Marina (Semar), ante el avance de la tormenta tropical Rachel se tomó la decisión de cerrar algunos puertos:

Puertos cerrados para embarcaciones menores

Michoacán : Lázaro Cárdenas

: Lázaro Cárdenas Guerrero : Puerto Marqués

: Puerto Marqués Oaxaca: Puerto Escondido y Puerto Ángel

Puertos cerrados para embarcaciones mayores

Guerrero : Acapulco y Zihuatanejo

: Acapulco y Zihuatanejo Oaxaca: Bahías de Huatulco

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