El INEGI contó 19 millones de adultos mayores: México ya está en la cifra que el gobierno esperaba hasta 2030

México ya tiene 19 millones 204 mil 670 personas de 60 años o más, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. La cifra representa 14.7% de la población nacional y muestra que el envejecimiento del país avanzó más rápido de lo que anticipaban las proyecciones demográficas.

Y es que de acuerdo con las estimaciones de CONAPO, para 2025 se proyectaba que las personas adultas mayores representarían alrededor de 12.8% de la población, mientras que para 2030 llegarían a 14.96%. El nuevo dato del INEGI revela que México prácticamente alcanzó en 2025 la proporción que se esperaba para cinco años después.

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¿Cuántos adultos mayores hay en México?

Los resultados de la Intercensal 2025 contabilizaron 130 millones 392 mil 389 habitantes en el país. De ellos, poco más de 19.2 millones tienen 60 años o más, una proporción que ya representa casi 15 de cada 100 habitantes.

Estas son algunas de las cifras que deja el nuevo levantamiento del INEGI:

19 millones 204 mil 670 personas de 60 años o más.

personas de 60 años o más. 14.7% de la población nacional pertenece a este grupo.

de la población nacional pertenece a este grupo. 130.4 millones de habitantes conforman la población total.

de habitantes conforman la población total. 32 años es la edad mediana del país.

La Encuesta Intercensal es un ejercicio que el INEGI realiza a mitad del periodo entre los censos de población. Su objetivo es actualizar la información sobre el volumen, composición y distribución de los habitantes del país.

México alcanzó en 2025 una proporción prevista para 2030

El dato que permite dimensionar el cambio está en las proyecciones de CONAPO. En el Programa Nacional de Población 2026-2030, el organismo señaló que la población de 60 años y más pasaría de 12.84% en 2025 a 14.96% en 2030.

La Encuesta Intercensal, sin embargo, encontró que ese grupo ya representa 14.7% en 2025. La diferencia con la proyección para 2030 es de apenas 0.26 puntos porcentuales.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal levantada por Inegi, la población del país alcanza 130.9 millones de habitantes. En un lustro, la edad promedio subió de 29 a 32 años; el porcentaje de mujeres se incrementó seis décimas, y la población de 60+ pasó de 6.7 a 8.1 por ciento. pic.twitter.com/Y4tXhvZvon — Pascal (@beltrandelrio) September 22, 2026

Esto no significa que CONAPO hubiera establecido una meta de población adulta mayor ni que se trate de una previsión del gobierno actual. Las proyecciones demográficas son escenarios construidos a partir de tendencias de fecundidad, mortalidad y migración y sirven para anticipar cómo puede cambiar la población.

El contraste sí permite observar que el envejecimiento demográfico se está presentando a un ritmo mayor al previsto en aquella proyección: la proporción que se esperaba alcanzar hacia 2030 prácticamente ya está presente en los datos de 2025.

México tiene una población cada vez mayor

El envejecimiento también aparece al observar la edad del conjunto de la población. Entre 2020 y 2025, la edad mediana nacional pasó de 29 a 32 años, de acuerdo con el INEGI. Esto significa que la mitad de la población tiene 32 años o menos y la otra mitad está por encima de esa edad.

La diferencia entre entidades también es amplia. Mientras algunas tienen una población relativamente joven, otras presentan una estructura con mayor peso de las edades avanzadas:

Chiapas: edad mediana de 26 años.

edad mediana de 26 años. Ciudad de México: edad mediana de 37 años.

edad mediana de 37 años. México: edad mediana de 32 años.

El cambio ocurre junto con una reducción de la fecundidad. CONAPO señala que México atraviesa un proceso de envejecimiento acelerado, relacionado con el descenso de la fecundidad, la reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.

El 1 de octubre recuerda el cambio demográfico de México

El dato de los 19.2 millones llegará pocos días antes del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha mediante la resolución 45/106, aprobada el 14 de diciembre de 1990.

La fecha busca llamar la atención sobre el envejecimiento de la población y sobre las condiciones que permiten que las personas mayores mantengan su participación, autonomía y bienestar.

Para México, el nuevo dato del INEGI llega en un momento en que el envejecimiento ya no aparece únicamente como un escenario para las próximas décadas.

Los 19.2 millones de personas de 60 años o más registrados en 2025 muestran que esa transformación demográfica ya forma parte del presente del país.

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