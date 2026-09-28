Fiesta patronal acaba en tragedia en Ixtapaluca, por explosión de pirotecnia

Una fiesta patronal terminó en un hecho lamentable, luego de que al menos 13 personas resultaran heridas tras una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos, Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 27 de septiembre durante la quema del famoso “torito”. De acuerdo con los primeros reportes un artefacto explotó de manera repentina entre los asistentes.

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¿Qué se sabe del estado de salud de los lesionados por la explosión de pirotecnia?

Como consecuencia del estallido, se reportan 13 personas con quemaduras de tercer grado, entre ellas cinco niños que fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Tras la explosión, elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acordonaron la zona, mientras que las autoridades de seguridad recabaron datos para esclarecer cuál fue el motivo del fuerte accidente.

🎆 Explosión de pirotecnia deja al menos 13 heridos en #Ixtapaluca



El accidente ocurrió durante las fiestas patronales de San Jerónimo Cuatro Vientos, cuando un “torito” se salió de control.



Algunos lesionados fueron reportados en estado delicado pic.twitter.com/9G4m0vkcb9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

Explosiones por pirotecnia en el Edomex

Las explosiones por pirotecnia se han vuelto comunes en el Edomex y cobrado vidas humanas. Un hombre murió dentro de un auto durante una procesión por las fiestas en Francisco Tepoaco, Cuautitlán Izcalli.

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