Lo dice la CEA de Querétaro: estos son los 3 errores más comunes por los que estás desperdiciando agua y no lo sabes

Dejar la llave abierta unos segundos de más parece un detalle menor, pero repetido cada día se convierte en un problema serio para cualquier hogar. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) detalla el desperdicio de agua que generan tres costumbres muy comunes en la vida diaria y explica por qué merecen atención inmediata.

El organismo enfoca su mensaje en la conducta doméstica de los queretanos, no en cifras de infraestructura, y propone corregir estos hábitos como la vía más directa para bajar el consumo. Identificar estos errores comunes de desperdicio de agua permite ajustar rutinas sin gastos adicionales ni obras en la vivienda.

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¿Qué errores comunes de desperdicio de agua detecta la CEA Querétaro en los hogares?

El primer hábito que marca el organismo es dejar la llave abierta mientras alguien se cepilla los dientes, se rasura o enjabona los platos. Ese chorro continuo, que corre sin usarse de forma directa, puede sumar decenas de litros en una sola rutina matutina. La recomendación es simple: cerrar la llave por completo mientras no se necesita el agua y abrirla solo para enjuagar.

El segundo error señalado son las duchas prolongadas sin cortar el flujo durante el enjabonado. Una regadera abierta de más de diez minutos consume una cantidad de agua muy superior a la que realmente se aprovecha para el aseo personal. La CEA sugiere acortar el tiempo bajo la regadera y aprovechar el primer chorro frío en un balde para regar plantas o trapear.

El tercer hábito tiene que ver con el exterior de la vivienda: usar manguera para barrer banquetas, patios o cocheras en lugar de una escoba. Esta práctica desperdicia grandes volúmenes en cuestión de minutos y no ofrece ningún beneficio de limpieza adicional frente al barrido tradicional. Sustituir la manguera por una escoba y una cubeta reduce ese gasto casi a cero.

A veces los litros se nos van en los detalles más cotidianos. Desliza para descubrirlos y cuéntanos, ¿Cuál de estos hábitos corregirás hoy? pic.twitter.com/WgZpEi4YeV — CEA Institucional (@cea_qro) September 20, 2026

A estos tres puntos, la CEA agrega un factor que agrava el efecto de cualquier mal hábito: los sanitarios antiguos con descargas de más de seis litros y las fugas menores no reparadas a tiempo. Revisar el medidor de forma periódica ayuda a detectar una fuga interna antes de que se refleje en el recibo.

¿Cómo corregir estos hábitos sin cambiar por completo la rutina en casa?

Cambiar de comportamiento no exige remodelar el baño ni comprar equipo costoso de forma inmediata, y la CEA lo plantea como el cambio de hábito más rentable para cualquier familia.

Estas son las acciones que recomienda la comisión:

Cerrar la llave por completo mientras no se usa, en vez de dejarla correr

Colocar un recipiente cerca del lavabo o la regadera para captar el agua fría inicial y reusarla

Migrar a regaderas ahorradoras y sanitarios de descarga dual cuando sea posible invertir

Revisar de forma periódica tuberías visibles, llaves de jardín y conexiones de la lavadora

Estos cambios, sumados a la corrección de los tres errores señalados, generan un ahorro que se nota en pocas semanas dentro del recibo mensual, ya que una fuga pequeña ignorada por meses termina por costar más que cualquiera de esos hábitos.

El primer paso realista es elegir uno solo de estos tres errores y corregirlo esta semana, antes de intentar cambiar todos los hábitos al mismo tiempo.

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