No hay agua en Tabasco por fuga: Corte deja sin suministro varias colonias este 28 de septiembre

Si vives en Tabasco, te contamos que este lunes 28 de septiembre se registrará un corte de agua en varias colonias.

A través de un comunicado, Sistemas de Agua y Saneamiento (SAS) del municipio de Centro, en Tabasco, informó que enviará a sus técnicos a realizar trabajos de mantenimiento urgentes, debido a que se registró una fuga importante en una línea de conducción ubicada sobre la avenida Paseo de la Sierra.

Mientras se llevan a cabo las labores de reparación, se suspenderá el servicio de agua potable del circuito Centro de Villahermosa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Lista de colonias sin agua en Tabasco

Según el comunicado, los técnicos comenzarán su trabajo este lunes 28 de septiembre, en punto de las 08:00 horas. Sin embargo, no hay una hora aproximada para la conclusión de los trabajos, pues estos terminarán hasta que la fuga haya quedado controlada.

Corte de agua Tabasco hoy 28 de septiembre Habrá corte de agua en Tabasco el próximo 28 de septiembre. (SAS Tabasco)

Las colonias afectadas por el corte de agua en Tabasco son las zonas que integran el circuito Centro de Villahermosa. La fuga se encuentra exactamente en la intersección de las calles Noé de la Flor, Casanova y Revolución, en la colonia 18 de Marzo, en Villahermosa, Tabasco.

Recomendaciones en caso de corte de agua

La SAS emitió este aviso de corte de agua desde este sábado 26 de septiembre con el objetivo de que los ciudadanos tengan la oportunidad de prepararse para el corte de agua. Incluso, dieron algunas recomendaciones a la población:

Almacenar agua potable en tambos, cubetas o tinacos

en tambos, cubetas o tinacos Utilizar el agua de manera racional

Evitar bañarse o lavar ropa durante el corte de agua

Reusar el agua con el que se laven alimentos, por ejemplo, para el baño

Los usuarios que requieran información pueden comunicarse al número de Atención al Usuario 99 33 15 15 15, incluido en el aviso de SAS.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.